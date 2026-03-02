Vasilija se desila posle tri i po meseca: Miodrag Dragičević se razveo od koleginice, a ovako je pričao o ćerki i supruzi

Glumac Miodrag Dragičević stavio je tačku na brak sa koleginicom Oliverom Bacić. Miodrag i Olivera imaju ćerku Vasiliju, koja je centar njihovih života, a njeno rođenje, kaže da ga je učinilo zrelijim muškarcem.

Miodrag je pričao da kada je video Oliveru, znao je da je to to.

- Neverovatno, kada sam ušao u prostoriju u kojoj je bila ja sam znao da je to-to. To je neverovatno, znao sam da je to nekako energetski žena sa kojom ja hoću da podelim ostatak svog života. I eto, tako je i bilo - kaže Miodrag.

U zajedničkom životu Miodraga i Olje se sve veoma brzo izdešavalo.

- Nismo baš odmah krenuli da živimo zajedno, bilo je ono, ajde malo ti kod mene, malo ja kod tebe, nije odmah krenuo zajednički život, ali se Vasilija brzo desila. Vasilija se desila posle tri i po meseca, što je bio znak naravno, to je to. I naravno da smo mi seli da popričamo da li mi to želimo, nije bilo - e super, ajmo! Prvo je to meni bio šok kada mi je Olja saopštila, pozitivan šok, ne ono kao, e šta ću sada, ali je to bio neki poklon od Boga, od ovog gore tako da sam mu zahvalan na poklonu.

Miodrag je ćerku dobio sa 27 godina i priznaje da mu se život od tog trenutka potpuno promenio.

- Jeste, ja sam postao zreliji, postao sam bolja verzija sebe, zvuči kao kliše ali to je tako. Ja sam postao odgovorniji, nekako jači prosto. Neverovato je da te tako neko malo dete, malo biće, očvrsne. Prosto eto živiš za nekog drugog, ne bojiš se nekih stvari kojih si se ranije bojao jer su ti usmereni sva pažnja i energija na podizanje nekog drugog - kaže Miodrag.

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić razveli su se bez pompe javnosti, a ona je sa Instagrama uklonila prezime Dragičević i sada ponovo koristi svoje devojačko prezime, Bacić.

- Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe - rekao je izvor za Informer.

