Jeleni Tomašević dijagnostifikovali ovu bolest: Prva izjava pevačice nakon što se srušila usred koncerta

Pop pevačica Jelena Tomašević hospitalizovana je sinoć, nakon što se iznenada srušila na bini tokom koncerta u Baru, a danas se oglasila na mrežama i priznala kako se oseća.

Najpre se zahvalila na brizi i podršci.

- Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim rečima podrške! Ugrejali ste mi srce - započela je Jelena Tomašević i dodala:

- Ja se osećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je ona.

Inače, pevačica je 2013. objavila pesmu "Vertigo", koju joj je napisala koleginica Emina Jahović, kojoj se obratila ovom prilikom.

- Sledeći put ćemo pevati o moru i suncu - našalila se Jelena.

Podsetimo, juče su se, nakon prekida koncerta, oglasili iz Jeleninog tima.

- U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - stajalo je u saopštenju.

Autor: D. T.