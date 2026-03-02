Jelena Tomašević se srušila na bini, Sale Tropiko u tržnom centru: Dijagnostifikovana im ISTA BOLEST, evo koji su simptomi i kako se leči

Jelena Tomašević zabrinula je javnost kada se juče srušila na bini tokom koncerta u Baru, nakon čega je zavšila u Hitnoj pomoći, a danas je saopštila da joj je dijagnostifikovana bolest koju je dve godine ranije dobio njen kolega Aleksandar Sale Cvetković, frontmen "Tropiko benda", koji je doživeo istu neprijatnost, samo na drugom mestu.

Tomaševićeva se oglasila na Instagramu, gde se zahvalila na brizi, te priznala da su joj lekari dijagnostifikovali vertigo.

- Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim rečima podrške! Ugrejali ste mi srce - započela je Jelena Tomašević i dodala:

- Ja se osećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza VERTIGO - napisala je ona.

Sale Tropiko pre dve godine primljen je u Urgentni centar nakon što se, baš poput Jelene, iznenada srušio u jednom tržnom centru u Beogradu. Kako je Pink.rs tada prvi pisao, magnetnom rezonancom utvrđeno je da je reč o perifernom vertigu.

-Hvala Bogu, dobro sam. Hvala na interesovanju. Rađene su analize i rečeno je da je super sve. Uskoro izlazim iz bolnice pa će biti prilike da razgovaramo samo da stignem kući. Izvinjavam se u ime cele ekipe zbog brojnih otkazanih događaja, nadoknadoćemo sve - rekao je tada pevač.

- Desilo se to da sam ja zaspao na brodu dan pre nego da mi se to desilo. Vetar me je probio, upalio mi se nerv za centar za ravnotežu. Hitno sam bio hospitalizovan, imao sam jak vertigo. Sutradan sam već bio bolje i pušten kući. Jesam, uplašio sam se, bilo je strašno. Vertigo je baš problematičan, ne možeš da se sastaviš, ne možeš da stojiš. Jedan dan sam bio u bolnici, odspavao sam i (bio pušten) kući - kazao je Cvetković.

Periferni vertigo

Od svih vrtoglavica, na periferni vertigo otpada 80 do 90%. Pacijent ima osećaj da se okreće oko prostora, kao „na ringišpilu“, što je praćeno neravnotežom, mučninom i neretko povraćanjem, preznojavanjem, lupanjem srca i strahom od smrti. Takva vrtoglavica se može izazvati vrtenjem u krug, što nas je verovatno većina probala kao dete.

Periferni vertigo se javlja u svim bolestima i stanjima koji dovode do poremećaja funkcije unutrašnjeg uha i slušnog nerva. Karakteristično, tegobe se javljaju u određenim položajima glave (položajna vrtoglavica), a ponekad su udružene sa gubitkom sluha ili zujanjem u ušima. Uprkos dramatičnoj kliničkoj slici, periferni vertigo je po pravilu benigno stanje, odnosno ne ugrožava život pacijenta.

Najčešći poremećaj je tzv. benigni paroksizmalni pozicioni vertigo (BPPV). Pacijent tipično ima vrtoglavicu kada leži na leđima i okrene glavu na levu ili desnu stranu. Moguće je da se više puta u toku dana javi kratkotrajna vrtoglavica, svega nekoliko sekundi, što osoba doživljava kao ekstremno neprijatno. BPPV se dijagnostikuje na osnovu provokacionih testova, a leči se repozicionim manevrima.

Drugi najčešći poremećaj koji dovodi do vrtoglavice je upala slušnog nerva. Vestibulokochearni nerv istovremeno prenosi informacije iz slušnog aparata i aparata za ravnotežu. Zato u bolestima ovog nerva postoji istovremeno i oštećenje sluha. Ukoliko se ovo stanje rano dijagnostikuje, može uspešno da se leči. Kao posledica može da zaostane gubitak sluha, ili češće zujanje u ušima (tinnitus).

U oba navedena poremećaja preporučuju se tzv. vestibularne vežbe, sa ciljem da smanje učestalost i težina vrtoglavice.

Menierov sindrom je nešto ređi poremećaj, kod kojeg pri povišenju krvnog pritiska dolazi do pojave vrtoglavice. Poremećaj se leči striktnom kontrolom pritiska i upotrebom specifičnih lekova.

Centralni vertigo

Iako pacijenti opisuju centralni vertigo kao vrtoglavicu, ovde se radi ustvari o nestabilnosti kao „na brodu“. Osećaj mučnine, preznojavanja i straha po pravilu izostaju. Iako nije toliko učestala kao periferni vertigo, veliki broj bolesti mozga, metaboličkih poremećaja i stanja nedovoljne opskrbe mozga kiseonikom može da prouzrokuje osećaj nestabilnosti. Iako je klinička slika blaga, ni blizu tako dramatična u poređenju sa perifernim vertigom, centralni vertigo treba shvatiti ozbiljno, jer je često prvi znak ozbiljnih oboljenja. Lečenjem osnovne bolesti doći će i do izlečenja ove vrste vrtoglavice.

