NAPOLJU TUČEŠ ŽENE, A U ELITI SE FOLIRAŠ Majin otac Taki nikad brutalnije o Janjušu: Taj Kremenko je NAJVEĆE ZLO!

U "Eliti" danima traje žestoki rat nekadašnjih partnera Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, koji su stavili tačku na svoj dobar odnos jedno drugom u lice sasuli brojne uvrede i prozivke.

Janjuš ne krije da o Maji ima najgore moguće mišljenje, te da smatra da je najpokvarenija osoba u kući i iskonsko zlo. Tim povodom kontaktirali smo njenog oca Takija Marinkovića, koji nije štedeo reči na račun svog nesuđenog zeta, s kojim je godinama unazad ratovao.

- To su sve paćenici, žene u muškom telu. Videli smo njihovo ponašanje napolju, kako tuku i maltretiraju žene, a tu se foliraju za šačicu para da su prepodobni i bogougodni, hrabri su samo kada je tu obezbeđenje - rekao je Taki, koji smatra da Janjuš njegovoj Maji nema pravo da uputi nijednu ružnu reč.

- Taj Kremenko se razveo baš zbog Maje. On komentariše tuđe odnose, a u svojim g*vnima je do guše. Budala, on je najveće zlo koji je ostavio i rasturio porodicu zbog devojaka. Nek se on pozabavi svojim zlom, zna on vrlo dobro da je on zlo i da svoje zlo prebacuje na druge - zaključio je on za Pink.rs.

Od Maje nema većeg zla

Janjuš je bez dlake na jeziku o Maji govorio tokom "Pitanja novinara", ali i sutradan na nominacijama.

- Ne postoji veće zlo od Maje Marinković, s njom možeš samo lepo ili da se svađaš. Ona sve što vrti i priča, priča samo nebuloze. Meni tu nije jasan samo Asmin, šta tu traži on?! Da mu svi kažu to, porodica mu kaže da ga ponižava, on je i dalje hvali, a ona ga blati najstrašnije. Mene boli ku*ac, ja sam od početka rekao da ko hoće da tera inat, ja ću svaku da isk*ram, mogao sam i nju - rekao je Janjuš.

- Otišla da čuva dete svojoj drugarici, pa se izj*bala s njenim mužem. Što nisi mjau vezala?! Nego treba naše žene da vežu kerove, a ona daje kerovima da pojedu macu - rekao je Janjuš.

Autor: D .T.