Darko Lazić jedne gaće nosi već sedam dana: Priznanjem zaprepastio javnost

Pevač Darko Lazić na odmoru je doživeo niz pehova. Sve je počelo kada je shvatio da mu supruga nije spakovala donji veš zbog čega je prinuđen da tokom celog odmora nosi isti veš.

Darko je sve podelio sa pratiocima.

- Perem gaće! Zašto perem gaće? Zato što sam u njima došao, a nisi mi spakovala druge i sad svako veče perem gaće da bi mogao da ih nosim sutra. Kao u vojsci... Jedne gaće nosim sedam dana! - govorio je besno Darko dok je prao veš u kupatilu.

Kaća je sada podelila sliku iz dvorišta i pokazala da se bokserice suše.

- Nije se šalio - napisala je ona uz emotikone koji plaču od smeha.

Podsetimo, Darko Lazić se sa ženom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom i dalje nalazi na Maldivima, gde su, zbog situacije na Bliskom istoku i privremenog zatvaranja vazdušnog prostora prinuđeni da produže boravak.

Kaća je otkrila da intenzivno rade na pronalaženju rešenja kako bi se što pre vratili u Srbiju, a porodica se trudi da ostane pozitivna i maksimalno iskoristi vreme na egzotičnoj destinaciji.

