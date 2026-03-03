AKTUELNO

Kaća Grujić obilazi najveće srpske svetinje: Suze su same krenule na grobu Cara Dušana...

Pevačica Katarina Grujić boravak u južnoj srpskoj pokrajini iskoristila je i za obilazak svetinja u Prizrenu, Gračanici..

Jedna od najtraženijih pevačica na Kosovu i Metohiji, ovih dana je, nakon nastupa koji su mesecima unapred bili rasprodati, slobodno vreme iskoristila za obilazak srpskih svetinja.

- Ne mogu vam opisati mir koji sam osetila dok sam obilazila naše najveće svetinje! Kada sam bila na grobu Cara Dušana, suze su same krenule... Neverovatan osećaj! Vreme je bilo prelepo, sunčano, a moj menadžer Vuk, koji je s Kosova i zivi u Gračanici, bio mi je savršeni vodič - rekla je Kaća pa dodala koja još sveta mesta planira da poseti:

- Dečani i Patrijaršija su moja davnašnja želja... Čim Marko i ja uspemo da spojimo par slobodnih dana, obavezno ćemo otići. Naravno, povešćemo i Katju s nama.

Inace, Katatina Grujić, već godinama unazad posti sve postove, a kako nam je otkrila, to joj nimalo ne predstavlja problem.

Nosila sam Marku krišom sarme u Atinu: Katarina Grujić o porodici, vaspitanju i ljubavi prema kulinarstvu

- Ne razmišljam o hrani. Mogu i na hlebu i vodi da budem, nikakav problem... Kada ste godinama u postu, na to ne gledate kao na žrtvu, već kao na blagoslov. Srećna sam i zahvalna što sam zdrava i što mogu da izguram ceo post, bez ikakvih problema - rekla je Grujićeva.

