O ovome se ćutalo godinu dana: Saša Popović je pred smrt porodici dao važan zadatak, Suzanin sin sve ispričao

Pokojni Saša Popović je u braku sa pevačicom Suzanom Jovanović dobio ćerku Aleksandru, dok je njenog sina Danijela odgajio kao svoje dete.

Naslednici nekadašnjeg prvog čoveka "Granda" su nedavno, na godišnjicu Sašine smrti, emotivno govorili o njemu i bolu koji je ostao nakon što ih je napustio, dok je Danijel otkrio kako se Sale postavio prema porodici u poslednjim nedeljama života.

Saša ih je, kako je Danijel naveo, pripremao na ono što dolazi.

- On je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije - istakao je Danijel.

- Jako brzo je prihvatio da je to realno stanje stvari. Nije dopustio da ga teške emocije savladaju - rekao je on u dokumentarnom filmu "Sale".

Danijel je pričao šta je Saša najviše voleo.

- Nekako je najsrećniji bio kad završi sve poslove, sve vezano za emisije, za snimanja, pa može da se opusti kod kuće uz neki teniski meč koji trenutno ide - jasan je bio Danijel Jovanović.

- Pamtiću njegovu podršku i pamtiću njegovu bezbrižnost koja je nekako obuhvatala sve nas. On bi učinio sa svojom bezbriznošću da se svi osećamo tako bezbrižno - istakao je on.

Autor: D. T.