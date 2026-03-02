Bivša učesnica Zadruge zarobljena u Dubaiju, a sada joj preti zatvor?! Usred ratnog stanja uradila nešto što nikako nije smela

Bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović je u lajv prenosu izveštavala svoje pratioce o situaciji u Dubaiju, a sada se zbog toga navodno našla u problemu.

Usled lajv prenosa tokom napada i širenja panike, kako prenose mediji, moguće je da Anji preti zatvorska kazna.

Širom društvenih mreža pojavile su se tvrdnje da je sadržaj koji je objavila mogao doprineti širenju panike među stanovništvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prema tamošnjem zakonu ozbiljno kažnjivo delo.

U pitanju je Federalni dekret - zakon br. 34 iz 2021. godine o borbi protiv glasina i sajber kriminala (UAE Cybercrime Law).

Pomenuti zakon predviđa sankcije za objavljivanje ili deljenje informacija koje mogu izazvati strah ili paniku u javnosti, širenje lažnih ili nepotvrđenih vesti putem interneta i društvenih mreža, sadržaj koji može narušiti javni red, sigurnost ili stabilnost države.

UAE imaju jako strogu regulativu kada je reč o javnom informisanju tokom kriznih situacija, a vlasti insistiraju da se informacije prenose isključivo putem zvaničnih kanala.

Kazne mogu uključivati visoke novčane kazne, u pojedinim slučajevima i do milion dirhama, zatvorsku kaznu, deportaciju stranih državljana posle izdržane kazne.

U ovom momentu nema zvanične potvrde da je protiv Anje Todorović pokrenut pravni postupak.

Autor: pink.rs