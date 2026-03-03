AKTUELNO

Sanja Marinković proslavila rođendan, a niko ne može da veruje koliko je godina napunila: Na stolu buket belih ruža i neobična torta (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

TV zvezda Sanja Marinković juče je proslavila rođendan, a trenutke sa intimnog slavlja podelila je putem društvenih mreža. gde je od pratilaca dobila pregršt komentara i čestitki.

Sanja je pozirala dok je duvala svećice, a veliku pažnju je privukla neobična torta. Naime, voditeljka je odabrala Pavlovu tortu, ali ne klasičnu već mini verziju odnosno "mini Pavlova gnezda".

Foto: Instagram.com

Na stolu se nalazio i buket belih ruža, a voditeljka "Magazina in" je blistala u elegantnoj, zatvorenoj crnoj haljini, a stajling su dodatno upotpunile biserne minđuše.

- Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - napisala je voditeljka u opisu.

Inače, mnogi se iznenade kada čuju da je voditeljka napunila 52 godine.

Autor: D. T.

