Bila je neprikosnovena kraljica dens muzike, udala se u emisiji, a onda se odselila iz Srbije: Zbog porodice je sve žrtvovala!

Brankica Cebalović, publici poznatija kao Ella B, devedesetih je važila za neprikosnovenu kraljicu dens muzike čiji su hitovi obeležili jednu eru. Na vrhuncu popularnosti nestala je sa scene i estradu zamenila porodičnim životom daleko od Srbije.

Danas, posle medijske tišine, otvoreno govori o trenutku kada je odlučila da napusti estradu, životu u Nemačkoj, braku sa kolegom Ljubom Cebalovićem, četvoro dece i pesmama koje uprkos vremenu nikada nisu prestale da žive među publikom.

- Kada smo se Ljuba i ja venčali, brzo nakon toga smo rešili da se ostvarimo kao roditelji, pa smo se tako i povukli sa scene. Hteli smo maksimalno da se posvetimo deci - započela je Ella.

Koliko ju je povlačenje sa scene promenilo i koliko se razlikuje od Elle B devedesetih, kaže:

- Osim u godinama i fizičkom izgledu, ne razlikujem se mnogo. Danas sam ostvarena kao majka i supruga i srećna sam što sve lepo ide svojim tokom. Dani sa decom su ispunjeni, što svi roditelji najbolje znaju. Danas su već veliki, Kristijan ima 18 godina, Aleksandar 16, a blizanci Tamara i Danijel 14 godina. Ljuba i ja delimo svakodnevne obaveze i zajedničkim snagama uspevamo sve da uklopimo.

"Sve smo žrtvovali zbog porodice"

Koliko je u stvari teško balansirati između višečlane porodice i javnog posla, pevačica otkriva:

- Ne znam, ja sam nepopravljivi optimista, pa na sve gledam pozitivno, čak i na požrtvovanje kada imaš neki cilj u životu. U mom slučaju, što se i porodice i karijere tiče, to požrtvovanje se lepo vraća. Bitno je posvetiti se punim srcem i dušom. Sve što radim, radim od srca i ništa mi nije teško.

S obzirom na to da su svoju porodicu zasnovali po povlačenju sa javne scene, njihova deca stasavala su u mirnijem okruženju. Međutim, Ella B sada otkriva da su njeni naslednici u školi saznala sve o maminoj karijeri.

- Mi o tome u kući nismo često govorili, niti smo forsirali tu temu. Prvi put su o našim karijerama saznali kroz školske drugare, pošto ovde u Nemačkoj ima dosta naših porodica. Kada bismo Ljuba i ja otišli na roditeljski sastanak, sutradan bi deca dolazila iz škole i pričala kako su ih drugari ispitivali o nama i našoj karijeri.

Malo je poznato da je Ella B, zapravo, i rođena u Nemačkoj.

- O životu u Nemačkoj nisam ćutala. S vremena na vreme kontaktirali su nas novinari i dali smo nekoliko intervjua, ali se nisam odazivala svakom pozivu. Ipak, bilo mi je drago što nisam zaboravljena.

Venčanje pred kamerama

Njena ljubav sa Ljubom traje već tri decenije, a kako je već poznato, njihova veza ozvaničena je javno u emisiji "48 sati svadba".

- Htela sam tada da zadavim Ljubu, maštala sam o venčanju u manjem krugu ljudi, a on me je iznenadio. Bila sam u šoku. Ali rekoh, ako odbijem, možda ću ostati usedelica, pa sam pristala da izgovorim sudbonosno „da“ pred širim auditorijumom (smeh) - kaže ona i dodaje da su zajedno od 1997. godine i nikada nisu bili predmet žute štampe jer za to "nije ni bilo povoda".

- Skandali manje-više, ali društvene mreže definitivno imaju veliki uticaj. Trenutno sam u fazi razrađivanja i aktiviranja svojih društvenih mreža. Još devedesetih se nisam promovisala kroz skandale, niti sam zarad veće popularnosti želela da se kompromitujem na taj način - ističe Ella, dodajuči da je "ljubav pokretač svega".

S obzirom na to da je svojevremeno otpevala dve danas najprepevanije pesme - "Oglas" i "Ajkula", otkriva zašto joj to ne smeta, za razliku od pojedinih pevača koje su izričito protiv.

- Naravno da mi imponuje, zahvaljujući obradama moje pesme i dalje žive i traju. Znala sam i ranije da se moje pesme "Ajkula" i "Oglas" rado pevaju na svim proslavama. Često su mi prijatelji slali snimke sa raznih veselja na kojima se peva neka od mojih pesama.

Pevačica koja je među prvima preradila "Oglas", jeste Aleksandra Tadić Cipka, te broji višemilionske preglede. Ali, to ne smeta i vlasnici ovog hita. "Ajkula" joj je svakako draža, objašnjava ona.

- Aleksandra me je posebno oduševila, ne samo načinom na koji je otpevala pesmu, već i kao čovek - poručuje ona, pa dodaje:

- Ajkula je definitivno moja lična karta i pesma sa kojom sam uplivala u estradne vode. Pesma "Oglas" mi je posebno draga jer je moj suprug Ljuba napisao tekst za nju.

Kako je dobila nadimak?

"Ella B" oduvek je delovalo zvučno, a sada je otkrila i kako je dobila nadimak po kom je pamte i danas gotovo sve generacije.

- Umetničko ime dobila sam bukvalno pred samo izdavanje prvog CD-a, imala sam rok 24 sata da ga smislim. U tom periodu bila sam potpuno fokusirana na snimanje pesama i uopšte nisam razmišljala o omotu, niti imenu. Izvršni producent je insistirao na zvučnom umetničkom imenu, pa je u kratkom roku trebalo osmisliti ime koje će me pratiti kroz celu karijeru. Moj kum Tihomir Aleksić, danas očni hirurg, predložio je ime Ella B kratko, pamtljivo i internacionalno. Na tome sam mu i danas zahvalna.

Za kraj, sa ove distance, da li je danas bliža Brankici ili Elli B i kolika je razlika između njih dve, pevačica odgovara:

- Nikada mi se nije desilo da sam se izgubila iza imena Ella B. Brankica i Ella B su jedno, nikada se nisam pretvarala, niti glumila nešto što nisam. Čak su me novinari često i najavljivali kao Brankicu u emisijama, tako da zapravo nema razlike između njih dve. Kod kuće sam Brankica, na sceni i trenutnoj turneji sa kolegama sam Ella B.

