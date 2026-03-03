Sedam godina od smrti Divne Karleuše: Glasom je osvojila region, život je posvetila ćerki Jeleni, čija objava na današnji dan KIDA DUŠU (FOTO)

Divna Karleuša, poznata novinarka i voditeljka napustila nas je na današnji dan pre 7 godina.

Pored medijskog posla, Divnu pamtimo i kao učesnicu rijaliti formata kao što su "Farma", "VIP Veliki brat", "Akademija debelih". Najpoznatija u javnosti je kao majka Jelene Karleuše.

Biografija

Rođena je u Sloveniji, u mestu Ptuj, 25. januara 1958. godine, a u pubertetu i završene osnovne škole preselila se u Pulu i Zagreb. Nešto kasnije je otišla u Beograd gde je završila Devetu beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet. Studije nikada nije završila jer se izuzetno mlada udala, rodila ćerku, te se potpuno posvetila porodici.

Divna je, takođe imala talenta i za slikanje, te joj je bila želja da upiše Akademiju umetnosti, ali je odustala jer nije bila primljena.

Roditelji

Otac Karleuše bio je pilot Jurij, po nacionalnosti Slovenac, a majka joj je bila Darinka iz Doboja. Nažalost, otac joj je poginuo kada je ona imala samo 10 godina. Majka je Divnu i njenu roenu sestru dovela u Srbiju, prvo u beogradsku opštinu Zemun, a kasnije na Novi Beograd gde su od Vojske dobili stan.

Posao

Sa 14 godina pobedila je u kvizu "Mikrofon" i tako dobila priliku da se oproba na radiju. Njena emisija je pokupila sve simpatije i brzo je postala zapažena. Nekoliko godina kasnije prijavila se a honorarni posao na radiju 202 i započela karijeru u informativnoj redakciji. Nakon toga, radila je Večernju reviju Želja na Prvom programu.

Bila je član radija 101 od njegovog osnivanja, počela je kao voditeljka a kasnije postala urednica.

Zbog boje glasa, dragog i toplog načina priče i komunikacije sa slušaocima, Divna je brzo stekla popularnost. Mnogi su joj slali poklone i spremali iznenađenja iako nisu znali kako izgleda. Mnogim pevačima je pomogla u karijeri, a neke od njih je puštala na radiju uprkos zabranama, te im pomogla u stvaranju karijere.

Imala je samo 19 godina, 1977. godine u vreme studija, upoznala je policijskog kriminalističkog inspektora Dragana Karleušu, ubrzo se udala se udala i već 1978. godine rodila Jelenu Karleušu.

Divna o Jeleni

Divna je jednom prilikom otkrila zašto nikada nije rodila drugo dete.

- Kad sam ja bila na poslu, kod kuće ju je čekala baka sa jelom koje voli. Sve što je poželela, bilo joj je kupljeno. Ja sam je vodila na more, otac takođe, i sve je dobijala duplo. Ostala je da živi sa mnom, ali je otac uvek bio uz nju kad joj je to trebalo. Poveravala mi se i izgradile smo divan odnos, što nikada nije zloupotrebila. Nisam želela da rodim drugo dete da tu ljubav prema njoj ne bih delila na dva dela. Kada sam se razvela, moja odluka da ne rodim drugo dete bila je još snažnija jer nisam želela da Jelena ima polubrata ili polusestru. I ona je volela da bude jedinica, princeza i obožavano biće - govorila je Divna svojevremeno.

Divna je Jeleni oduvek bila najveća podrška i neretko je isticala da je ćerka njen najveći uspeh.

Jelena Karleuša o majci

Pevačica je jednom prilikom govorila koliko joj je teško padalo da gleda majku kako se bori za egzistenciju i bolje sutra onda kada je bilo najteže.

- S majkom sam se razumela pogledima. Razlikovala sam se od druge dece po tome što nikad ništa nisam tražila od roditelja. Majka je radila kao honorarac na radiju i nisam joj tražila novac jer sam znala da nema. Bilo mi je žao da joj tražim jer finansijski nismo dobro stajali. To je s moje strane bilo i lukavo, jer se onda ona i trudila da mi sve obezbedi i da mi ispuni sve želje - govorila je svojevremeno Jelena.

Divna i Dragan su nakon razvoda jedno vreme živeli zajedno kako Jelena ne bi trpela zbog razvoda i kako bi zajedno učestvovali u njenom detinjstvu i odrastanju.

Tužnih 7 godina bez Divne

Divna je umrla 3. marta. 2019. godine posle duge i teške bolesti.

Njena ćerka, kao i svake godine do sada, na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa majkom i napisala:

- 7 godina mama - uz tužno i slomljeno srce.

Divna Karleuša nikada nije krila da joj je najvažnija uloga majke, ali i bake Nike i Atine koje je obožavala. Jelena se nikada nije oporavila od njene smrti, a neretko ističe koliko joj nedostaje.

Autor: D. T.