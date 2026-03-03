AKTUELNO

Domaći

Naš pevač u Bugarskoj pevao nasred livade, celo selo došlo da ga vidi: Ozvučenje na prikolici, a tu je i poljski WC (FOTO)

Izvor: blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati folk pevač Boban Zdravković bio je gost u Bugarskoj, kada je u selu Begunovci organizovano slavlje povodom praznika Todorova subota koja se obeležava prve subote tokom Velikog posta.

Meštani sela Begunovci nisu mogli da dočekaju da dođe Boban Zdravković, a kako navode tamošnji mediji, nastala je prava histerija kada su ga ugledali. Oni su najpre pohrlili da se slikaju sa njim i naprave uspomenu, a kada je počeo da peva gotovo svi su ga pratili uglas.

Foto: Instagram.com

Takođe, u blizini je postavljen i poljski WC, a kako pišu Bugari, dolazak Bobana Zdravkovića ispratio je i vatromet.

Ljudi komentarisali njegov stajling

Zdravković je u Bugarsku došao u belu kožnu jaknu sa nitnama, a njegov nastup ranije i dalje se prepričava zbog stajlinga. Tom prilikom nosio je versaće majicu, šareni sako i lakirane cipele. Video sa nastupa se munjevitom brzinom.

Mrežama su brzo krenule da kruže fotografije i razni komentari na račun njegovog stajlinga.

"Jel ovo neka šala? Šta je ovo ovo obukao?", napisao je jedan korisnik Tvitera.

Autor: D. T.

#Boban Zdravković

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS JE TEODOROVA SUBOTA: Ovo žene nikako ne smeju da rade

Domaći

Nisam znao da ima 14 godina, lagala me je: Naš pevač progovorio o prvoj ljubavi, otkrio da je zbog nje putovao iz Danske da je vidi

Domaći

ŽENE SU PADALE NA NJEGOV OSMEH: Boban Zdravković u velikoj ispovesti otkrio zašto je samo nestao sa estrade, a evo kako sad izgleda (FOTO)

Domaći

Folk pevač otvoreno o prevarama u braku: Voleo bih kada bih mogao sve da izbrišem, mnogo mi je praštala

Domaći

Lom u kući Darka Lazića: Pevač zapevao na proslavi svoje krsne slave, a evo ko je cele večeri slavio sa njim (FOTO)

Domaći

Kada ga preboli može i na slavu da mu dođe: Ana Sević u Brestaču kod bivšeg muža, zajedno proslavili Đurđevdan (FOTO)