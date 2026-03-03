AKTUELNO

Domaći

Nastavlja se drama poznatog Srbina u Dubaiju: Otkazan nam je let, ostajemo ovde, MOLIMO SE BOGU

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Srpski fotograf Dušan Petrović nedavno se preselio u Dubai sa svojom devojkom Emom Luketin, a sada se oglasio i otkrio kakvo je stanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Po svemu sudeći, još neko vreme će ostati u Dubaiju.

- Mi smo imali let zakazan za juče i to ne iz bilo kakvog razloga "bežanja", več zbog unapred dogovorenih kampanja u Srbiji. Zbog cele situacije let nam je prvo otkazan, a zatim proveren za drugi datum, tako da smo do daljnjeg ovde. Molimo se Bogu da sve ostane mirno i da se cela ova situacija što pre završi. Volim vas narode, i hvala vam još jednom na ogromnom broju poruka i brizi koju pokazujete - napisao je Dušan Petrović.

Foto: Instagram.com

Dušan se i ranije oglašavao na ovu temu, te otkrio da su on i njegova devojka bili zabrinuti zbog napada.

- Izveštaj nakon 24h. Da, istina je, situacija jeste ozbiljna i naravno da nije prijatno. Prema informacijama koje su dostupne, preko 400 raketa i dronova je uspešno presretnuto i oboreno. Povremeno dolazi do padova ostataka, što uzrokuje požare i scene koje se potom dele po društvenim mrežama. Grad kao grad je i dalje bezbedan i funkcioniše normalo, prodavnice, restorani, vrtići i ostale službe rade. Vazdušni saobraćaj je privremeno obustavljen iz bezbednosnih razloga i sada čekamo dalji razvoj situacija - napisao je i dodao:

Foto: Instagram.com/Dušan Petrović

- Hvala svima što pišu, brinu i zov. Dobro smo, na sigurnom smo, držimo se zajedno i u stalnom smo kontaktu sa našim ljudima koji su takođe ovde - kazao je on.

Autor: D. T.

