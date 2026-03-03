Novi član porodice Kapor: Nikolina Kovač objavila prvu fotku sina Simeona (FOTO)

Nikolina Kovač i Saša Kapor pre nekoliko dana postali su roditelji trećeg deteta, sina, kojem su dali ime Simenon, a ponosna mama juče je napustila porodilište.

Kada se vratila u porodični dom sačekalo ju je iznenađenje, a ubrzo je lepa pevačica objavila prvu fotografiju naslednika.

Fotografisala je bebu dok je spavala i kratko napisala:

- Simeon Kapor - napisala je uz pesmu "Ti si moje sunce".

Ranije je priznala da se oseća sjajno.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta.

