AKTUELNO

Domaći

Novi član porodice Kapor: Nikolina Kovač objavila prvu fotku sina Simeona (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nikolina Kovač i Saša Kapor pre nekoliko dana postali su roditelji trećeg deteta, sina, kojem su dali ime Simenon, a ponosna mama juče je napustila porodilište.

Kada se vratila u porodični dom sačekalo ju je iznenađenje, a ubrzo je lepa pevačica objavila prvu fotografiju naslednika.

Fotografisala je bebu dok je spavala i kratko napisala:

- Simeon Kapor - napisala je uz pesmu "Ti si moje sunce".

Ranije je priznala da se oseća sjajno.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović, Pink.rs

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta.

Autor: D. T.

#Nikolina Kovač

#Saša Kapor

POVEZANE VESTI

Domaći

VISOKORIZIČNA TRUDNOĆA! Dinčina žena objavila prvu fotku sina Stefana: Boravak u bolnici je bio dug... (FOTO)

Domaći

Pogledajte kako izgleda i šta radi Nikolina Kovač u podmakloj trudnoći: Kaporova žena jurca, ne staje, a treće dete samo što nije stiglo (PAPARACO)

Domaći

OD SUSRETA U BEOGRADSKOM KLUBU DO VELIKE PORODICE: Nikolina Kovač i Saša Kapor dobili treće dete, a malo ko zna kako je počela njihova ljubavna priča

Domaći

'KAO KROFNA JE, PRESLADAK!' Prve slike baka Cece i tate Veljka ispred porodilišta! Stigli i Rodići, evo šta kažu

Domaći

Nikolina Kovač i Saša Kapor spremaju se za dolazak bebe! Pevačica otkrila da ima isti termin kao koleginica: Ako se sretnem s Milicom Todorović u poro

Domaći

SAŠA KAPOR NASMEJAN STIGAO U PORODILIŠTE: Pevač došao po Nikolinu i sina Simona, doneo ogromnu kesu poklona