AKTUELNO

Domaći

Karleuša objavila nikad viđenu sliku majke Divne dok se borila s kancerom: Prizor koji tera suze na oči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Instagram Printscreen ||

Pop zvezda Jelena Karleuša pre tačno sedam godina ostala je bez majke Divne, koja je izgubila bitku s teškom bolešću. Njen odlazak najbolniji je trenutak u životu Jelene, koja neguje uspomene na pokojnu majku, za koju je uvek govorila da joj je najveći životni oslonac i podrška.

Danas, sedam godina nakon Divnine smrti, Jelena je objavila njenu nikad viđenu fotografiju. Tačnije, Jelena je na TikToku objavila emotivni video sačinjen od njenih uspomena sa majkom, uz pesmu "Ruža" Dina Merlina, a jedna fotografija je privukla posebnu pažnju.

@karleusaofficial

7 godina… #divnakarleusa

♬ Ruža - Dino Merlin

Reč je o Divninoj fotografiji u periodu dok se borila sa kancerom od kog je kasnije preminula.

Uprkos tome što je tada bila najtežu životnu bitku, Jelenina majka bila je vedra, pozitivna i nasmejana, te ne treba da čudi odakle pop zvezdi optimizma, odlučnosti i snage, čak i tokom najtežih životnih lomova.

Foto: TikTok Printscreen

"Vi ste bile jedna duša u dva tela, ona je uvek uz tebe", "Divna je bila toliko lepa žena, a ti ličiš na nju", "Opravdano je nosila svoje ime, Divna je anđeo", "Toliko snage i radosti je imala...", "Tako je bila dobra", samo su neki od komentara.

Autor: D. T.

#Divna Karleuša

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE KOPIJE BLEDE PRED OVIM: Birkin u rukama Karleuše vredi neverovatnih bogatstvo, nećete verovati koja cifra je u pitanju (FOTO)

Domaći

Plakala sam celu noć u sobi u Parizu: Oglasila se Jelena Karleuša, novim snimkom uznemirila javnost (VIDEO)

Domaći

'PROLAZILI SMO KROZ STRAŠNE STVARI' Lena Kovačević otvorila dušu nakon majčine smrti: Zbog bolesti joj je otkazivala jedna po jedna funkcija, ostala j

Domaći

UMRLA SI MI NA RUKAMA, TUGA ZA TOBOM JE VEČNA... Naša pevačica sahranila oba roditelja, a sad objavila sliku sa groblja (FOTO)

Domaći

Od Vučića boljeg državnika u istoriji Srbije nismo imali! Karleuša otvoreno o podršci predsedniku: Ne mogu da budem slepa pred svim što je učinio za n

Domaći

Ovako su protekli poslednji dani Done Ares: Njen suprug progovorio o njenoj borbi