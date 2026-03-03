Karleuša objavila nikad viđenu sliku majke Divne dok se borila s kancerom: Prizor koji tera suze na oči (VIDEO)

Pop zvezda Jelena Karleuša pre tačno sedam godina ostala je bez majke Divne, koja je izgubila bitku s teškom bolešću. Njen odlazak najbolniji je trenutak u životu Jelene, koja neguje uspomene na pokojnu majku, za koju je uvek govorila da joj je najveći životni oslonac i podrška.

Danas, sedam godina nakon Divnine smrti, Jelena je objavila njenu nikad viđenu fotografiju. Tačnije, Jelena je na TikToku objavila emotivni video sačinjen od njenih uspomena sa majkom, uz pesmu "Ruža" Dina Merlina, a jedna fotografija je privukla posebnu pažnju.

Reč je o Divninoj fotografiji u periodu dok se borila sa kancerom od kog je kasnije preminula.

Uprkos tome što je tada bila najtežu životnu bitku, Jelenina majka bila je vedra, pozitivna i nasmejana, te ne treba da čudi odakle pop zvezdi optimizma, odlučnosti i snage, čak i tokom najtežih životnih lomova.

"Vi ste bile jedna duša u dva tela, ona je uvek uz tebe", "Divna je bila toliko lepa žena, a ti ličiš na nju", "Opravdano je nosila svoje ime, Divna je anđeo", "Toliko snage i radosti je imala...", "Tako je bila dobra", samo su neki od komentara.

Autor: D. T.