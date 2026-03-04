Rokvićeva udovica objavila recept koji šeruju svi na mrežama: Ovaj posni ručak gotov je za samo pola sata

Žena Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, na Instagramu ne izlazi iz kuhinje i svi kažu da je prava domaćica. Ona je sada spremala brzinski posni ručak gotov za pola sata, a recept je podelila sa svima.

Slavica je otkrila kako se hrani tokom Uskršnjeg posta.

- Brzinski posni ručak gotov za pola sata. Pirinač sa puno povrća. Praziluk dinstan na ulju, dodati pirinač, razno povrće, naliti vodom ili belim vinom. Sva mudrost... Kada servirate dodate tunjevinu iz konzerve. Serviranje prepustite mašti.. Kod mene mora da bude šareno u tanjiru - napisala je Slavica Rokvić, a potom napisala:

- Svako vidi u tebi ono što nosi u sebi. Ne možeš biti dobar sa lošim ljudima.

Kako je poznato, ona se trudi da što više unosi hranu organskog porekla, a pored jeseni joj je i proleće omiljeno godišnje doba.

- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice.

Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin. Malo li je - napisala je u svojoj objavi Slavica jednom prilikom.

