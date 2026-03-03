Ako budete čuli udare tokom videa, to je... Naša influenserka zarobljena u UAE, oglasila se i otkrila šta se dešava: Čuju se detonacije, nisu proglasili vanredno stanje (VIDEO)

Poznata influenserka Sara Damjanović, javnosti poznatija kao Sara Tkd, ponovo se oglasila na društvenim mrežama, te je tako otkrila kakvo je stanju u UAE, tačnije u Dubaiju, gde se trenutno nalazi, posle napada na ovaj grad!

Sara Tkd je, naime, snimila novi video u kom je obavestila svoje pratioce o trenutnoj situaciji u Dubaiju, gde i boravi, ističući da se danima čuju detonacije, ali da su one, uglavnom, u daljini.

- Javljam vam se sa najnovijim informacijama i trudiću se da vam prenesem 1/1 pravu sliku i onako kako jeste. Ako budete čuli udare tokom videa, to je zato što se grade zgrade i sve funkcioniše relativno normalno. Danima konstantno se čuju detonacije, uglavnom, u daljini. Poslednji put kada sam čula jak udar je juče ujutru i to me je probudilo. Ljudi iz Srbije su počeli da mi pišu kako su se njihove zgrade tresle jer su oni bili blizu vode, taj deo je malo osetljivniji. Ja sam pobegla od tog dela pored vode, to znate, još prvi dan, išla sam suprotno od vode. Nismo želele da ostanemo u zgradi, da budemo na 24. spratu, jer u slučaju bilo kakve evakuacije, ne želim da se saplićem niz stepenice i da koristimo liftove. Odlučile smo da se prebacimo ovde, gde smo na drugom spratu - priča influenserka i dodaje:

Kada smo imali evakuaciju zgrade, jako brzo smo sišle dole i sve je bilo u redu. Alarmi kada se pale, odmah stižu obaveštenja na vaše telefone i pišti po sobama i po hotelu. Ja bih vama najrealnije trenutnu situaciju i sliku prenela tako što bi rekla da u pojedinim delovima mogu da se pale alarmi, ljudi će biti evakuisani iz zgrada, dok će u drugom delu ljudi sedeti u kafićima, neće se ništa dešavati. Tako da, ako se nešto dešava, dešava se lokalno u određenim delovima, dok u drugom delu ništa. Mnogi ljudi se nisu zatekli u situacijama da čuju mnogo jaka lupanja i da im se tresu zgrade i onda nemaju ni svest ni osećaj da se nešto dešava. Neki imaju pileće mozgove, pa ne kapiraju ništa. Ja nisam paničar, ali više paničim za Evropu. Jedni prete, drugi žele da budu neutralni, treći se povlače. Previše je različitih informacija i fejk videa na mrežama. Moja sestra i ja smo bile jedne od ljudi koji su mogli da osete sam početak. Mi smo se zatekle na 24. spratu, gde se sve treslo i brujalo. Sišle smo dole, naizgled je sve bilo u redu, gde su odjednom ljudi krenuli da skaču i vrište, mene su ljudi prepali. I u onom videu sam rekla da nisam imala osećaj da se nešto dešava na nebu, nego da je neko na zemlji i da hoće da napravi problem. Nisam neko ko će da vrišti, da udara ljude i da se sudara sa ljudima, samo sam pobegla ka garaži. I dok sam trčala tih 20 ili 30 metara, tada sam ugledala šta se dešava na nebu iznad nas i da je pogođen hotel dva kilometara vazdušnom linijom od nas. Kada je hotel bio pogođen, delovi drona su završili ispred skroz nekih drugih zgrada, tako da su kafići bili zatvoreni. Ako bih čula jače udare i primetila da se nešto dešava u tom momentu ili videla da mi pišu, način na koji proverim jeste da uđem u aplikaciju gde naručujem hranu i vozila, pa onda vidim da je saobraćaj obustavljen. Oni, naravno, nisu proglasili vanredno stanje, sve funkcioniše normalno, ali to je momenat kada vidim da taksisti ne voze, da se ne kreću i onda bi, recimo, posle pola sata sve funkcionisalo normalno.

"Jako uspešno ruše sve što leti"

Sara se, potom, osvrnula i na ostale zemlje u kojima vlada potpuni nemir, ističući da UAE jako uspešno ruše sve što leti.

pročitajte još VAŽNO OBVEŠTENJE ZA SRBE KOJI SE NALAZE NA BLISKOM ISTOKU: Ovo su kontakti svih naših ambasada

Ovde bi trebalo da je dosta bezbedno, oni jako uspešno ruše sve što leti, što nije slučaj za ostale zemlje Bliskog istoka, gde vlada opšti haos. Videli ste po medijima da žele da se svete i trudim se da ne koristim baš izraze gde ću se izraziti brutalno šta žele - rekla je Sara, a potom je dodala:

Takođe, informacije koje sam dobila je da su ljudi, uglavnom, iz Hrvatske krenuli za Oman i da su išli taksijem, a pošto taksisti ne mogu da pređu granicu, oni ostanu tamo i moraju da se snalaze dalje kako će doći...Pitaju me ljudi da li ću leteti avionom, ja sam rekla da bih volela da se otvori, ali u ovom momentu nema šanse da ću se odlučiti da letim ili kupiti kartu, ne želim da neko radi sada to jer ja tako kažem, samo kažem kako ću ja postupiti. Danas, sutra, prekosutra ne planiram da letim avionom! Zvuk rušenja je prigušen zvuk, rakete koje lete su hipersonične, znači da se ne čuju, jedino što se čuje je momenat njihovog rušenja. Dubai nije glavna tema, ovde se ruše rakete koje lete. U našem hotelu je pilot koji nam je preneo informaciju koju ja vama sada govorim, ne znam da li je to tačno, ali je preneo da agencija neće leteti dve nedelje, u slučaju da se neko vraća nazad, to su avioni od tih država koji na sopstveni rizik šalju putnike nazad.

Podsetimo, u sredu ujutru u 1.30 sati na aerodromu "Nikola Tesla" očekuje se dolazak aviona ove kompanije koji će iz Šarm el Šeika prevesti naše državljane evakuisane iz Izraela, potvrđeno je iz Er Srbije. Takođe, prema saznanjima, let avioprevoznika "Royal jet" očekivan da stigne iz Dubaija u Beograd u 14.40 je otkazan, dok je očekivano vreme dolaska leta avioprevoznika "HiSky" iz grada Tabe u Egiptu pomereno je sa 16.10 na 17.40 sati. Međutim, i on može biti otkazan u bilo kom trenutku.

Autor: Nikola Žugić