DA LI STE VIDELI KAKO MOMCI IZ LAVINE IZGLEDAJU BEZ ŠMINKE? Pojavio se SNIMAK koji otkriva istinu! (VIDEO)

Nakon što je grupa Lavina odnela ubedljivu pobedu na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju i postala glavna tema u celom regionu, javnost ne prestaje da bruji o svakom detalju u vezi s ovim momcima.

I dok smo ih na velikoj sceni gledali pod teškom scenskom šminkom, u ekscentričnim kostimima i s umetničkim vizualima koji su ostavljali bez daha, sada su isplivali snimci koji su potpuno zatekli fanove.

Naime, pojavio se video koji prikazuje članove benda u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke, a razlika je tolika da mnogi tvrde da ih u ovakvom izdanju nikada ne bi prepoznali na ulici.

Momci koji su svojom energijom i "mračnijim" imidžom pokorili nacionalni izbor, privatno izgledaju kao sasvim obični mladići iz komšiluka. Transformacija koju prolaze pre izlaska na binu je toliko drastična da su društvene mreže bukvalno usijane od komentara iznenađenih pratilaca. Dok su jedni oduševljeni njihovom prirodnošću i mladalačkim izgledom, drugi ne mogu da veruju da su to isti oni "opasni" momci koji su pre samo nekoliko dana dominirali evrovizijskom scenom u Beogradu.

Ovaj uvid u njihov privatni život samo je dodatno podgrejao interesovanje za srpske predstavnike koji će nas u maju prezentovati pred celom Evropom. Jasno je da je čitav vizuelni identitet grupe Lavina pažljivo osmišljen do najsitnijih detalja, ali snimak njihovih lica bez maski i scenskih efekata pokazuje drugu stranu medalje i približava ih publici na jedan potpuno novi način.

- Radim u nižoj muzičkoj školi u Bujanovcu. Predajm klincima klasičnu gitaru. Rad sa decom je u isto vreme i težak i lep. Postoji ta strana mene koja voli da prenese znanje i ne mogu da kažem da ne uživam u toj profesiji. Moj je posao da probudim talenat kod dece, nekad uspem, a nekad ne - rekao je Luka i otkrio zbog čega predaje u školi u Bujanovcu i putuje do posla.

Autor: Nikola Žugić