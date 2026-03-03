Samo da ne ginu neduži: Oglasila se trudna žena našeg pevača nakon što su im otkazani letovi iz Dubaija, evo šta radi na prinudno produženom putovanju (FOTO)

Folker Dado Polumenta je sa trudnom suprugom Ivonom i decom na Maldivima, a usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali, pa su otkrili da su kupili nove karte i da će se za nekoliko dana drugom rutom vratiti u srpsku prestonicu.

Ivona Polumenta se sad oglasila sa pomenute destinacije u Indijskom okeanu, pa pokazala kako provodi vreme. Ona je, naime, slikala selfije uz idilično okruženje, pa potom pozirala pored bicikla. Na sebi je imala šarenu odevnu kombinaciju i šešir.

- Zalasci sunca, lagani momenti i zahvalno srce - napisala je Dadova žena u opisu objave.

Ivona Polumenta je, podsetimo, juče otkrila da su kupili karte i da će se za par dana vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta i dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi.

Autor: Nikola Žugić