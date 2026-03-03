Biljana Tipsarević se vratila iz Dubaija za Srbiju, otkrila šta je doživela: Moja porodica je i dalje tamo (FOTO)

Biljana Tipsarević do nedavno je boravila u Dubaiju, odakle se oglašavala i delila uznemirujuću fotografije i snimke na kojima se videlo kako gori zgrada i sve je u crnom dimu.

Dizajnerka Biljana Tipsarević se sada vratila u Srbiju i obratila emotivnim rečima. Njenu objavu prenosimo u celosti.

- Dubai… moj drugi dom. Posle moje voljene Srbije, nijedno mesto nas nije prigrlilo kao ovaj grad. Grad koji se uzdiže iz pustinje, a ipak je prepun topline. Mesto gde se nacije, religije i kulture ne sudaraju - već koegzistiraju. Gde se razlike ne plaše, već poštuju. Moje srce je tamo. Moja porodica je i dalje tamo. Tamo su i mnogi moji dragi prijatelji i cenjeni poslovni partneri. Dubai nije samo grad. To je utočište ambicije, sigurnosti i pripadnosti. Mesto koje te pogleda i kaže: ovde si dobrodošao. Želim da izrazim duboko poštovanje prema rukovodstvu Dubaija zbog njihove snage, prisebnosti i odgovornosti u suočavanju sa ovom novom realnošću - napisala je Biljana, a onda je nastavila:

I iz dubine srca - zahvalnost Srbiji i našem predsedniku, koji je reagovao na najvišem mogućem nivou i obezbedio bezbedan povratak naših ljudi kući. Ono što je učinjeno za naše građane nikada neće biti zaboravljeno. Ovo su teški dani. Ali odbijam da verujem da je tama jača od svetlosti. Odbijam da verujem da će razaranje ikada nadvladati čovečnost. Nadam se da će ljudski razum i ljubav prema čovečanstvu na kraju prevladati nad impulsima koji nastavljaju da podstiču ovaj rat. Nadam se svetu u kojem nijedno dete ne pati, u kojem nijedna majka ne drhti od straha za svoju decu ili za čoveka kog šalje u rat. Možda to zvuči kao idealan svet koji još ne postoji — ali možda mu bar možemo prići makar za jedan korak. Ljubav prema čovečanstvu mora biti jača. Saosećanje mora biti glasnije. I mir mora pobediti. Čuvajmo jedni druge. Budimo ujedinjeni. Neka čovečnost pobedi. Fotografije koje delim nastale su pre samo nekoliko dana. Trenutno sam u Srbiji i veliko hvala svim mojim prijateljima i ljudima koji su mi se ovih dana javili - cenim to do Meseca i nazad, šaljem vam svima ljubav i zagrljaje.

Autor: Nikola Žugić