SLAVLJE U DOMU MAJKE FILIPA ŽIVOJINOVIĆA! Čestitke se samo nižu, oglasila se i njegova sestra: Najbolja mama na svetu (FOTO)

Prva supruga Bobe Živojinovića proslavila rodjendan!

Zorica Nakić, prva supruga Bobe Živojinovića, s kojom je teniser dobio prvog sina Filipa, danas slavi rođendan. Čestitke su se nizale, a ona je sve podelila na mrežama.

Jedna od brojnih čestitki koje su pristigle bila je od njene ćerke Ive, koju je dobila sa košarkaškom legendom Ivom Nakićem.

Iva je rodjendan čestitala dirljivom porukom:

Srećan rođendan najboljoj mami na svetu, poručila je Iva.

Podsetimo, ljubav između Brene i Bobe Živojinovića dobro je poznata čitavoj bivšoj Jugoslaviji, ali pre slavne pevačice, nekadašnji teniser bio je u braku sa Zoricom Desnicom koja mu je rodila sina Filipa Živojinovića.Posle Bobe, Zorica se udala za košarkaša Ivu Nakića, sa kojim je dobila sina Marija i ćerku Ivu, s kojima je Filip veoma blizak.

Sin Mario je poznat javnosti kao profesionalni košarkaš, koji trenutno nastupa za Partizan.

Filip je veoma ponosan na svog brata i podržava ga u sportskom maniru:

- Mi smo ceo život ponosni na tebe, a danas presrećni što si dobio sve što zaslužuješ. Od malog dečaka do juniorskog šampiona EVROPE i MVP-ja finala Eurolige. Volimo te i jedva čekamo da se radujemo svim tvojim budućim pobedama. MVP, moj brat - napisao je Filip jednom prilikom uz fotografiju brata koju je ponosno podelio sa pratiocima nakon Mariovog velikog uspeha u karijeri.

