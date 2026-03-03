ISPLIVALI INTIMNI KADROVI ČEDE I KOSA: Aca podelio javno šta mu Jovanović dozvoljava, pogledajte šta rade kad ostanu sami (VIDEO)

U opuštenoj atmosferi i bez trunke zadrške, Čedomir Jovanović i Aca Kos pokazali su da se odlično snalaze i van političke i javne scene.

Naime, njih dvojica su zajedno pevali tokom vožnje automobilom, a sve su i snimili, pa je snimak ubrzo završio na društvenim mrežama. Dok je Aca bio za volanom, atmosfera u kolima bila je više nego vesela, smenjivali su se hitovi, a osmeh sa lica nije silazio ni jednom ni drugom.

- Ma mi pevamo i kada oko nas fijuče. . . btw fino je sa njim putovati, istina prvo me maltretira sa svojom muzikom ali mi onda da “fore” da do kraja puta ja puštam šta želim, dok on mora da peva… Napisao je Aca u opisu videa

Kos: "Nervira me što Čedi prilaze devojke"

Podsetimo, Čeda i Kos su nedavno gostovali u emisiji "Amidži šou" gde je Aca otkrio šta ga najviše nervira kada Čeda popije.

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

Aca promenio život iz korena zbog Čede

Čedomir Jovanović je nedavno rekao kako je Aleksandar Kos promenio svoj život iz korena zbog njega.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović tada za "Kurir".

Autor: M.K.