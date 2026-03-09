SIN DONALDA TRAMPA BACIO OKO NA POZNATU SRPKINJU! Dokazi koji su uzburkali javnost! (FOTO)

Sara Damnjanović je srpska influenserka, sportistkinja i javna ličnost, poznatija pod nadimkom Sara TKD.

Sara Damnjanović je srpska influenserka, sportistkinja i javna ličnost, poznatija pod nadimkom Sara TKD. Popularnost je stekla kao kreatorka sadržaja, okupljajući veliki broj pratilaca na Instagram i TikTok.

Takođe se bavila i takmičenjima za lepotu, a 2019. osvojila je titulu na Miss Asia Global, dok je 2023. predstavljala je Srbiju na izboru za Miss Intercontinental.

Sada se na društvenoj mreži Iks, pojavila informacija da je našu misicu na Instagramu zapratio sin Donalda Trampa, Erik.

- Evo dokaz za one koji ne veruju - ističe se na pomenutoj društvenoj mreži.

Oglasila se iz Dubaija

Influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, trenutno boravi u Dubaiju, gde je nedavno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade protiv Amerike i Izraela.Sara je svojim Instagram pratiocima objasnila kako je sve to izgledalo, a otkrila je i da je "zarobljena" u UAE.

- Izjurila sam iz zgrade jer sam čula bombe, cela zgrada se tresla, mogao si da osetiš pritisak u vazduhu. Vrata su se tresla, sve se treslo, samo smo hteli da pobegnemo. U tom trenutku smo strimovali na Tiktoku, sve smo isključili istog momenta. Dečko iz hotela, koji je iz Izraela, on je slikao bombu. Ne znam šta da kažem, Abu Dabi gori. Ne bi bilo pametno u ovom trenutku bežati na aerodrom. Zaglavljeni smo ovde. Taj dečko iz Izraela nam je rekao da se smirimo i ne brinemo - rekla je na Instagramu Sara.

