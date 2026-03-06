ŠTA TI JE TO TREBALO?! Goca Šaulić otkrila zašto je Šaban nosio periku 10 godina: Imao je psihički teret!

Evo zašto i zbog koga je odlučio da periku skine.

Supruga pokojnog kralja narodne muzike, Gordana Šaulić, otkrila je koji je razlog nošenja perike Šabana Šaulića. Pevač je čuvenu periku nosio više od decenije.

- On je bio na turneji po Nemačkoj i na nagovor Radeta Vučkovića, naravno, svog velikog prijatelja... Kad sam ga sačekala na aerodrormu, vidim nešto se s čovekom desilo. Pitala sam ga: "Šta ti je to trebalo?" On kaže: "Rade mi je rekao, šta ima veze". Njemu je to bilo veliko opterećenje, ali je nosio, bogami, ozbiljnih desetak godina - otkriva Gordana i dodaje:﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- U jednom momentu je poželeo to da skine, to je bio trenutak kad se Saša Đorđević pojavio i, on kaže: "Pa dobro, kad može Sale, mogu i ja". Tako da je i to bila jedna transformacija i mislim da se oslobodio psihički dosta tog tereta koji je imao. Rade je bio čovek koji je imao dosta uticaja u nekim sferama na njega, tako da je bilo to: "Ajde, da probaš, da vidiš kako to stoji" - rekla je ona za Informer.

Prisetila se i poslednjeg trenutka provedenog sa Šabanom:

- Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga: Da li si zaboravio nešto, a on kaže: Ma ne, ne, samo gledam. I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi.

Podsećamo, kralj narodne muzike poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2019. godine u Nemačkoj.

Autor: Pink.rs