NIJE NI ZNALA DA JOJ JE ĆERKA TRUDNA! Pevačica u rijalitiju doživela šok života, a sad zbog nje puca od ponosa: Hvala ti, jedinice moja... (FOTO)

Pevačica i nekadašnja učesnica "Zadruge" Milica Milisavljević Dugalić danas ima predivan povod za slavlje.

Njena ćerka Maša proslavlja rođendan, a ponosna majka se oglasila emotivnom porukom kojom je raznežila javnost.

- Danas je za mene poseban dan. 03. 03. 1988. donela sam na svet jedno majušno biće, devojčicu koja mi je oplemenila život. Maša Stevančević. Srećan rođendan jedinice moja, hvala ti na ljubavi i podršci koju mi nesebično pružaš. Voli te majka beskrajno - poručila je Milica Dugalić.

Podsetimo, odnos majke i ćerke privukao je veliku pažnju javnosti kada je Miličina ćerka Maša zatrudnela dok je pevačica još uvek boravila u rijalitiju.

Za nju je to bio pravi šok, jer je ovu radosnu informaciju o trudnoći saznala upravo pred kamerama. Po izlasku sa imanja u Šimanovcima, pevačica se praktično nije odvajala od ćerke i koristila je svaki slobodan trenutak da bude uz nju.

Kruna njihove porodične sreće bio je dolazak prinove, kada je Miličina naslednica na svet donela sina koji je dobio ime Luka.

"Došao mi je Luka. Postala sam najsrećnija baba divnom dečaku. Maša me je opet usrećila", podelila je tada svoju neizmernu radost ponosna baka na društvenim mrežama, uz prateći video snimak.

Danas, na Mašin rođendan, ova porodica ima još jedan prelep razlog za okupljanje, osmehe i slavlje.

Zarađivala nekoliko penzija

Inače, Milica je otvoreno govorila o tome da je zarađivala tri penzije svojevremeno.

- Ja tri prosečne srpske penzije zaradim za nedelju dana. Tako je nekada bilo. Rijaliti mi je bio jedno lepo iskustvo, tu sam zaista ušla da steknem jedno iskustvo i rekla sam sebi da mi je nekoliko sezona sasvim dovoljno. Negujem muzičke žanrove koji ne mogu danas da se čuju na svakom koraku i to je vrlo lepo - rekla je ona, pa je dodala:

Snimanje novijih žanrova za Milicu trenutno nije opcija, a pevačica je i u rijalitiju pokazala da vodi miran i pristojan život, kao i da je skandali ne zanimaju.

Velika strast Milici su putovanja, te se tokom njih često fotografiše i objavljuje sve na mrežama.

Autor: Pink.rs