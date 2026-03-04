Osvanuo Tigar na profilu Jovane Jeremić: Nova voditeljkina objava usijala mreže (FOTO)

Voditeljka Pink televizije, tačnije, jutarnjeg programa, Jovana Jeremić, poznatija i kao "kraljica šera", novom objavom usijala je društvene mreže, s obzirom na to da svi misle da se ovom fotogarfijom obratila svom novom dečku, Milošu Stojanoviću Tigru!

Privatni život poznate voditeljke naše televizije, Jovane Jeremić, neretko intrigira javnost, a s obzirom na to da je njena veza sa Draganom Stankovićem, poznatim biznismenom, bila ispraćena do poslednjeg dana, Jovana je rešila da svoj privatni život sada skriva od očiju javnosti. No, međutim, nedavno je u javnost dospela informacija da je Jovana u vezi sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, te ih je ekipa emisije "Paparaco lov" uslikala kako se ljube u studiju televizije Pink.

Jovana nije mnogo želela da o prirodi odnosa sa Tigrom govori u javnosti, ali s obzirom na njene objave na mrežama, mnogi su zaključili da su oni zaista u ljubavnom odnosu. Sada je, naime, dodatno zaintrigirala javnost i usijala mreže, kada je objavila fotografiju tigra koji u ustima ima katanu, što su mnogi protumačili kao poruku za njenog momka. Da li je reč o poruci ili samo pukoj slučajnosti da joj se fotografija sviđa, ne preostaje nam ništa drugo, no, da ispratimo.

Jovana Jeremić zabranjena u Crnoj Gori

Crnogorski Savet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja jutarnjeg programa koji vodi upravo Jovana Jeremić. Naime, doneta je mera kojom se privremeno ograničava prijem i reemitovanje emisije "Novo jutro – Jutro s dušom“, koja se prikazuje u okviru programa TV Pink. Ovim povodom se oglasila i voditeljka.

- Ni prvi, ni poslednji put – ovo smo već videli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvek se zamrači program "Jutro s dušom", jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan i Crnogorci i Crnogorke me cene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam. Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema leka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem - rekla je Jovana.

Autor: Nikola Žugić