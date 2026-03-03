Poginuo rijaliti učesnik u 25. godini: Tragedija se desila tokom snimanja

Tod Medouz, član posade broda "Aleutian Lady" iz emisije Discovery Channel-a "The Deadliest Catch", preminuo je tokom snimanja emisije. Imao je samo 25 godina.

Medouz je preminuo 25. februara, a kapetan broda, Rik Šelford, objavio je vest o njegovoj smrti u ponedeljak, 2. marta, na Fejsbuku.

Šelford je Todovu smrt nazvao "najtragičnijim danom u istoriji broda 'Aleutian Lady' na Beringovom moru".

- Izgubili smo našeg brata, Toda Medouza - napisao je Šelford.

- Tod je bio najnoviji član naše posade i brzo je postao deo porodice. Njegova ljubav prema ribolovu i snažna radna etika odmah su zaslužili poštovanje svih. Njegov osmeh bio je zarazan, a zvuk njegovog smeha dok se penjao uz stepenice ka komandnom mostu ili preko razglasa na palubi zauvek ćemo nositi sa sobom - poručio je on.

Autor: Nikola Žugić