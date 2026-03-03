AKTUELNO

Boli me kao majku... Snežana Đurišić otkrila kako se oseća njen sin nakon što je izašao iz bolnice, evo šta ju je najviše pogađalo (VIDEO)

Marko Gvozdenović, sin naše pevačice Snežane Đurišić, nedavno je pretučen u stanu na Vračaru, a sada je ona gostujući u emisiji Amidži šou progovorila o njegovom zdravstvenom stanju.

Kako je Marko juče izašao iz bolnice, Snežana je ovim povodom progovorila o njegovom zdravstvenom stanju i o tome šta je najviše nerviralo tokom čitave ove drame.

- Šta te najviše pogađa povodom pisanja portala o tvom sinu i vašem odnosu - glasilo je pitanje.

- Šta me pogađa?! Pogađa me laž, dodavanje, tendencija da se nešto što se nije dobro načini još gorim - rekla je Snežana, te je otkrila kako je sada njen sin:

- Hvala na pitanju, izašao je iz bolnice i biće dobro...Kao majka prolazim onako kao i svaka majka, teško mi je, nije nimalo lako. Život ide dalje, mora da se bori, što te ne slomi, to te ojjača - dodala je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

