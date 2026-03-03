VIŠE NI TELEFON NE ZVONI... Ilda Šaulić otkrila koliko je Šabanovih prijatelja i saradnika okrenulo leđa porodici Šaulić nakon njegove smrti, priznala koliko je to pogodilo njenu majku Gocu (VIDEO)

Pevačica Ilda Šaulić tokom gostovanja u emisiji ''Amidži šou'' govorila je o svom pokojnom ocu, kralju narodne muzike Šabanu Šauliću, te otkrila da su mnoge njegove kolege i saradnici okrenuli leđa porodici Šaulić nakon njegove smrti.

- Ima ih mnogo, nisu to samo prijatelji, nego i neki bliski ljudi koji su dobili i titutlu kumova. Moja majka je tu više ostala povređena i razočarana. Onih kojih nema, nema s razlogom... Nestali su, nema poziva, uvek se vraćam na moju majku, mislim da je njoj bilo teže. To su ljudi koji su bili usko vezani za posao mog oca, za nju i za njihovo privatno druženje. Ne znam gde prođe sedam godina otkad ga nema. Dovoljno mi je bilo kad je moja majka rekla: ''Eto, sine, više ni telefon ne zvoni...'' - rekla je Ilda, a onda se osvrnula na nedavni humanitarni koncert u Šabanovu čast.

- Bio je divan humanitarni koncert sad 17. februara, zahvaljujemo se Mariji Šerifović koja je imala divnu inicijativu da se održi, za nas vrlo težak i emotivan dan. Sava centar je bio popunjen do poslednjeg mesta. To će biti tradicija, a sav prihod od koncerta ide da pomogne mladim ljudima... Ove godine smo imali mnogo dece. Šabac je ove godine imao prvi priliku da dobije instrumente za muzičku školu. Bože zdravlja, dogodine ćemo se opet družiti - rekla je pevačica.

