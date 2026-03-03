AKTUELNO

Ja sam skoro postao otac, to su... Uroš Živković progovorio o osudama na račun Milice Todorović, evo šta misli o oženjenom ocu njenog sina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

O oženjenom ocu deteta Milice Todorović priča se otkako je pevačica porodila, a s obzirom da je imao oprečne komentare, naš pevač Uroš Živković otkrio je šta misli o tome.

Uroš je, naime, demantovao da je osudio koleginicu Milicu, otkrivši da uvek glasa za to da se dete rodi iz ljubavi.

- Ne, to nije istina. Prvo sam joj čestitao, ona je baš taj tip, mislim da će se snaći sjajno. Onda su bila neka pitanja oženjeni i neoženjeni muškarci, ne znam ni šta sam rekao, ali vole da izvlače iz konteksta...Nikada je nisam osuđivao, pa neću ni sada, ja joj želim svu sreću. Gledajte ljudi malo svoje dvorište, to su najlepše stvari na svetu, ja sam skoro postao otac. Nikada ne bih osudio bilo kakav način dobijanja deteta, bitno je da se dete rodi iz ljubavi - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

"Ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem"

Podsetimo, naš pevač Uroš došao je na jednu od proslava koju je napravio Žika Jakšić, pa je tom prilikom progovorio o oženjenom ocu deteta Milice Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana.

- Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno - rekao je Uroš tada i dodao:

Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre, pa otići dalje kroz život. Ne podržavam paralelne veze, brakove, možda ljudi imaju neke pravne i sudske sporove koji nisu rešeni, pa su zvanično udati ili oženjeni, a dugo nisu zajedno.

Foto: Pink.rs

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić

