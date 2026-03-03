AKTUELNO

MISLIM DA GA JE I DANAS SRAMOTA TOGA... Miša Mijatović progovorio o optužbama Borka Radivojevića da je namestio takmičenje u Sokobanji, pa ga isprozivao: Glupa priča! (VIDEO)

Ogovorio kolegi bez dlake na jeziku!

Do sada smo imali slučajeve da estrada vodi ratove i da pevači jedni druge optužuju za situacije koje su doživeli, ali to se proširilo i na muzičare, konkretno - na harmonikaše. Borko Radivojević gostovao je u jednom podkastu i tom prilikom istakao da je doživeo nepravdu na takmičenju u Sokobanji kada je umesto njega pobedu odneo kolega za kog veruje da mu je prvo mesto poklonjeno.

Tom prilikom, Borko je optužio Mijatovića da je namestio takmičenje i jednom momku obećao prvo mesto, a sada je Miša prokomentarisao ove optužbe tokom gostovanja u emisiji ''Amidži šou''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja imao nikakvu frku s njim, ja sam samo čuo da on priča... Mislim, glupa jedna priča. Ja nisam znao da se on takmičio u Sokobanji. Ne sećam se kad se on takmičio, to su mlađe kategorije bile... On smatra da je on bio najbolji. U žiriju ima pet ljudi, nisam bio samo ja, tako jedna nebulozna priča, mislim da ga je i danas sramota toga - otkrio je Mijatović.

Foto: TV Pink Printscreen

