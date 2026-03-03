Otišla sam i pevala svoje pesme: Snežana Đurišić progovorila o nastupu u Hrvatskoj koji je izazvao HAOS (VIDEO)

Na koncertu održanom u Zagrebu, kao deo manifestacije "Srpsko veče", naša pevačica Snežana Đuršić zapevala je numere "Odakle si sele" i "Vidovdan", zbog čega je izbila opšta frka u domaćoj javnosti, o čemu je sada i sama pevačica govorila.

Snežana je ovom prilikom istakla da nije napravila nikakav haos, već da je pevala svoje pesme, a da zbog ljudi koji ne vole Srbe i Srbiju, je nastao haos u medijima.

- Nikakav, ja nisam napravila haos, ja sam otišla i pevala svoje pesme. E sada, postoje oni koji ne vole Srbe i Srbiju, pa su se pobunili. Odavde je to lancirano, oni su razmatrali situaciju da tuže srpsko veće koje je to organizovalo, to je tradicija, to postoji već godinama. 2.000 ljudi je odmah ustalo, svi su pevali uglas. Pozdravljam ovom prilikom sve ljude koji su bili tamo, a pozdravljam i ove, savetujem im da se manu mržnje, to nije dobro i nema potrebe. Gradonačelnik je pohvalio celu tu priču i rekao je da vidi da nema osnova za tužbu - rekla je Snežana.

"Pevala sam svoje pesme i radila svoj posao"

Podsetimo, Snežana je održala 11. januara koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio deo manifestacije "Srpsko veče". Naime, većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), a Snežana je na konferenciji za medije povodom solističkih koncerata odgovorila na ovo.

- Drago mi je da me pitate za Zagreb. Pozvana sam od Srpskog veća, koje tradicionalno organizuje svake godine "Srpsko veče u Zagrebu". Moj kolega Radiša Urošević i ja smo otišli na poziv i pevali pred 2.000 ljudi koji su bili božanstvena publika, svima se zahvaljujem. Pevala sam svoje pesme i radila svoj posao, nikoga nisam uvredila. E sada, što postoji tamo neko društvo koje ne voli Srbe ili ne voli one ili ove, ne znam. Nisam član ni jedne partije, ne bavim se politikom i to me ne zanima. Ja sam oduševljena i presrećna što sam mogla da usrećim 2.000 ljudi koji su došli da pevaju sa nama. Kome smeta pesme "Vidovdan" pesma, "Odakle si sele"... zaista mi je žao, to je moje, to sam ja i dok pevam - pevaću svoje pesme - rekla je Snežana Đurišić pred našim kamerama, pa dodala:

- Ljudi koji su iz organizacije su vrlo poslovni i korektni, a da li može neko nešto da vam zabrani ako vas je pozvao? Pametan čovek zna da to nisu nacionalističke pesme, nego su lepe naše pesme. Njima na čast. Niko nije nikoga tužio. Gradonačelnik Zagreba je bio gospodin, koji je lepo pozdravio damu koja se zove Snežana Đurišić i kako je sam rekao, tu nema nikakvog osnova za neke prijave - kazala je Snežana.

Autor: Nikola Žugić