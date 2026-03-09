Hiljadu evra potrošim za pet minuta: Naša pevačica živi luksuzan život, jede pozlaćenim escajgom, a ima kozmetički salon u kući

Pevačica Nela Bijanić oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da može da potroši hiljadu evra za pet minuta.

Ona u svom domu ima kozmetički salon, dok se ranije pričalo i o njenom pozlaćenom escajgu.

- Ja sam žena koja u principu može deset evra da razvuče na nedelju dana. Ali sam isto tako i od onih žena koje mogu hiljadu evra da potroše za pet minuta. Znate li kako se zove to? Balans! - poručila je ona putem Instagrama.

Nela je svojevremeno bila jedna od najuspešnijih pevačica na domaćoj estradi kada je bakšiš u pitanju, te je zarađivala i po 10.000 evra za veče.

Ona je najviše novca inače, zarađivala devedesetih godina, kada je njena karijera bila na vrhuncu, međutim, nestručnim vođenjem finansija i poverenjem koje je ukazala pogrešnim ljudima, koštalo ju je poprilično.

Za nastup uzimala 100.000 maraka

- Mnogo sam radila, svi vas zovu, prepuni nastupi. Najskuplji nastup je bio kod Slobe u Ljubljani, u to vreme 10.000 maraka, kao sada 10.000 evra, dva bloka sam otpevala, na primer dva sata pevanja - pričala je Nela.

- Svi se slikaju sa vama, pomeraju datume venčanja da bih ja pevala. Imala sam tri turneje u Australiji, da odeš tamo treba ti 15.000 do 20.000 evra, ja sam za mesec dana radila 8 dana. Zahvalna samo Bogu što mi je to dao ovaj talenat - rekla je pevačica jednom prilikom za "Novu" i dodala da je izgubila ogromnu svotu novca od koje je mogla da kupi nekretninu i to zato što je verovala neiskrenim ljudima.

Prevarena

Pevačica Nela Bijanić svojevremeno je pričala kako je napravila haos nakon što je partnera uhvatila u prevari, te je na kraju rešila da se osveti.

- Puštala sam da vidim dokle to može da ide. Bila sam na spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da ne može da uđe na vrata, a ja sam istog trenutka rekla da je neko sigurno dole. Nije mi verovao - rekla je Nela u emisiji "Pitam za druga", pa je nastavila:

- Čula sam da on priča s nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je s nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više ne dolazi u kuću u kojoj ja živim. Ne volim prevare, nisam iz te priče.

U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima. Četrdesetak godina sam imala kada sam to saznala. Morate biti jaki mentalno, ali bilo je momenata kada sam emotivno padala. Nisam stena, ni ja niti bilo koja druga žena.

Kuća ima osam terasa

Nela kuću na četiri sprata, a kako kaže svaka prostorija izlazi na terasu, pa tako ima osam terasa.

- Svaka prostorija ima izlazak na terasu, imamo osam tarasa, četiri toaleta, četiri spavaće sobe, četiri dnevna boravka. Uzela sam dva apartmana na Zlatiboru. Imam i fenomenalan pogled na aerodrom - ispričala je Nela Bijanić.

Pevačica nikad nije krila da je dugogodišnjim napornim radom stekla hotel i četvorospratnicu koju je prepisala svom nasledniku, zbog čega je danas izuzetno ponosna majka.

- Grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - objasnila je Nela.

Jede zlatnim escajgom

Iako je svoje nasledstvo već dala jedincu, i dalje glavu reč u kući vodi upravo ona. Tako je sada pokazala svoj raskošni dom i istakla da nije štedela.

- Ja sam osoba koja voli da ugosti, pogotovo kad je moja matična kuća u pitanju. Nisam žalila da otvorim "Rojalovu škrinju“ i da za vam sve postavim najbolje moguće. Rojalovo posuđe je pozlaćeno, tako da će biti pretres kada budete izlazili. Neću da govorim o cifri, ali jeste skupo - rekla je pevačica za pozlaćeni escajg kojim njena porodica obeduje.

Autor: N.B.