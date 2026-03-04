AKTUELNO

Domaći

SLAVLJE U DOMU NAŠE PEVAČICE! Objavila sliku dece iz porodičnog doma pa se obratila suprugu: Mladi gospodin... (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com/anasevicofficial ||

Sin pevačice i voditeljke Ane Sević Simeon, proslavio je rođendan četvrti rođendan.

Ana je uslikala u porodičnom domu ćerke Lorenu i Senu kako grle brata koji je duvao svećice na čokoladnoj torti.

- Naš najmlađi član, naše sunce i mladi gospodin. Simeon je napunio 4 godine - napisala je Ana i označila supruga Daniela Nedeljkovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Ana iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu, a sa suprugom se pojavila na svadbi Darka i Kaće i iznenadila mnoge. Ona je tada rekla kako je sa njim u odličnim odnosima.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.

Autor: N.B.

#Ana Sević

#Karijera

#Rođendan

#naslednik

#pevačica

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavlje u domu Nataše Bekvalac: Razlog je veoma poseban (FOTO)

Domaći

SIN MIHAJLA ŠAULIĆA PROSLAVIO PRVI ROĐENDAN: Ponosna tetka Ilda se oglasila iz porodičnog doma i objavila emotivan prizor! (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu Jovane Misice: Obratila se suprugu na poseban dan (FOTO)

Domaći

Poseban dan za slavlje u domu Emine Jahović: Pevačica spremila iznenađenje za njega pa mu se javno obratila (FOTO)

Domaći

Veljko objavio sliku najmlađeg sina: Isaija je šmeker od malih nogu, njegova kosa će vas oduševiti (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU GOCE BOŽINOVSKE! Bojana objavila sliku iz spavaće sobe: Mirko bez majice, ona u miniću, čestitike pljušte sa svih strana (FOTO)