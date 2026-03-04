SLAVLJE U DOMU NAŠE PEVAČICE! Objavila sliku dece iz porodičnog doma pa se obratila suprugu: Mladi gospodin... (FOTO)

Sin pevačice i voditeljke Ane Sević Simeon, proslavio je rođendan četvrti rođendan.

Ana je uslikala u porodičnom domu ćerke Lorenu i Senu kako grle brata koji je duvao svećice na čokoladnoj torti.

- Naš najmlađi član, naše sunce i mladi gospodin. Simeon je napunio 4 godine - napisala je Ana i označila supruga Daniela Nedeljkovića.

Podsetimo, Ana iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu, a sa suprugom se pojavila na svadbi Darka i Kaće i iznenadila mnoge. Ona je tada rekla kako je sa njim u odličnim odnosima.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.

