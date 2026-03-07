Suzana Mančić udata je za bogatog Grka, a potpisala je i predbračni ugovor: Sada otkrila istinu, evo u kakvom je odnosu sa njegovim ćerkama

Suzana Mančić je 25 godine sa Simeonom Ocomokosom, od čega su, kako je voditeljka svojevremeno otkrila, pet godina u braku. Upoznavanje je bilo "provodadžijsko", a za sve ove godine su imali i razmirice i svađe, a potpisali su i neku vrstu predbračnog ugovora i to na njen predlog, a zbog njegovih ćerki.

Do poznanstva sa Simeonom je, otkrila je voditeljka svojevremeno, došlo sasvim neočekivano. Nije otišla na jednu tezgu već na večeru koja je, ispostaviće se, bila sudbinska.

- To je bio onaj pravi provodadžing. Imali smo zajedničkog prijatelja koji me pozvao jedan dan, kaže: "Molim te, vrlo kratak brifing, šta ćeš, da popiješ, kafu, slušaj, drug mi je sa fakulteta, ti znaš koliko moja Lula", supruga njegova, "i ja tebe volimo, i koliko se mi ponosimo što si ti naš prijatelj, ali pored svih tvojih kvaliteta, ti nikada nisi umela da izabereš muškarca". I tu ja počnem da se smejem kao blesava - rekla je Suzana sa osmehom prisećajući se tog razgovora sa prijeteljem.

U tom momentu je kaže bila "u nekoj bezveznoj vezi", a prijatelj joj je rekao: "Imam za tebe Grka".

- I u kratkim linijama mi ga opiše. Ja onako vrlo skeptična, kaže, idemo večeras svi na večeru. Ja imam tezgu, još sam pevala tada, međutim, ne odem ja na tezgu i mi odemo svi na večeru. I što se njega tiče, to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. On kako je mene video, još sam ja nešto i zapevala tamo, sveće, romantika, on je pao. A ja sam ostala onako... U stvari, taj moj drug nas je najbolje procenio. I ostali smo mi zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku - rekla je Suzana svojevremeno.

Ne krije da se desi da se ona i Simeon posvađaju, pa čak i da ne razgovaraju po dva-tri dana.

- Prosto, dobro smo se mi spojili i dobro se razumemo. I, prosto da nekad varnica znate kakva pa se posvađamo, pa leti perije, pa ne pričamo dva-tri dana i tako. Ali to sve brzo prođe i verovatno nekad je on nervozan, nekad sam ja nervozna - kaže Suzana i ističe da se oseća ne samo voljenom nego i zaštićenom ženom.

O pastorkama

Iako su mnogo godina bili zajedno do braka je došlo tek posle potpisivanja neke forme predbračnog ugovora na kom je Suzana insistirala zbog Simeonovih ćerki.

- Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj deci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati - kaže Suzana na šta se profesorka nadovezuje pitanjem da li je to bilo oko imovine.

- Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine - rekla je Suzana svojevremeno, a na pitanje da li su je Simeonove ćerke prihvatile kao ličnost tad je odgovarila:

- Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lepa i raspoložena i atraktivna. I videle su da im je tata suviše zaljubljen i to verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, ajde da se mi lepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno pre braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo devojkama.

Suzana kaže da iako uživa u bogatstvu koje ima Simeon, kada njega ne bude njoj to bogatstvo ništa ne znači.

- Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je Suzana Mančić svojevremeno za Blic.

Autor: N.B.