Karleuša sprema transformaciju kakvu niko ne očekuje: Izdvojila 20.000 evra za plastičara u Turskoj, evo šta planira da uradi

Naša pop pevačica Jelena Karleuša je u Istanbulu provela dan na klinici za estetsku medicinu, kako prenose mediji, gde su je stručnjaci na konsultacijama upoznali s najnovijim metodama zatezanja lica!

Jelena Karleuša se već nekoliko dana nalazi u Istanbulu, gde je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine. Pop pevačica je u Turskoj gošća doktora Jazana Selčuka, koji ju je pozvao na bjuti konsultacije na njegovoj klinici, a koje će u bliskoj budućnosti rezultirati Karleušinim potpunim mejkoverom, saznaje Kurir.

Pevačicu su doktor i njegov tim upoznali s najnovijim tehnikama i procedurom fejsliftinga kojoj želi da se podvrgne, s ciljem da zaustavi starenje.

- Jelena je oduvek birala vrhunske stručnjake kad je reč o estetskim intervencijama. Nikad ništa nije prepuštala slučaju, pa je tako i ovoga puta. Iako joj je raspored prilično gust, zbog snimanja "Pinkovih zvezda" i finalnih priprema za objavljivanje novih pesama, ona je našla nekoliko slobodnih dana kako bi otputovala u Istanbul, na lični poziv doktora Jazana Selčuka. JK je smeštena u jednom od najluksuznijih hotela u novom delu grada. Doktor Jazan joj je lično pokazao svoju kliniku specijalizovanu za estetsku medicinu. Posebno ju je zanimala nova i revolucionarna metoda fejsliftinga, kojoj uskoro želi da se podvrgne. Kad se intervencija završi, JK će izgledati najmanje 15 godina mlađe i, što je najvažnije, sve će izgledati maksimalno prirodno - priča izvor za Kurir i dodaje:

To su zahvat i tehnika kojima se još niko nije podvrgao na ovim prostorima i rezultati će biti fantastični. Cena je oko 20.000 evra, ali će se svaki evro isplatiti. Oni su ceo jedan dan proveli na bjuti konsultacijama. Doktor i njegov tim objasnili su joj kompletnu proceduru od početka do kraja. Njihov plan je da se maksimalno zaustavi starenje, te da i za dve decenije Jelena izgleda ovako kao danas.

"Na licu nisam nikada ništa radila, uradila sam samo grudi"

Jelena je, podsetimo, više puta govorila o tome da je na sebi dosad korigovala samo usne i grudi, dok je sve ostalo na njoj delo majke prirode.

- Nikada na licu nisam apsolutno ništa radila, samo grudi. Mnogi misle kako moja guza nije prava, ali to je sve do vežbi. Nisam neko ko ludački trenira, mnogo toga je deo majke prirode. Ona se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga kako dobijam ili gubim kilograme. Na svom licu sam radila samo standardne estetske tretmane koji se tiču nege kože, a kad su usne u pitanju, to je filer koji se obnavlja i koji je potpuno prirodan. Zato to ne ubrajam u plastične intervencije jer to zapravo i nisu. Razumem da postoje ljudi koji žele da veruju u bajke da sam ja sva od plastike, da sam vadila rebra, da je moje lice operisano, da sam od nekih plastičnih delova. Uvek sam demantovala sve te gluposti kad je reč o mojoj zadnjici, o mojim rebrima, o mojim nogama, o mom nosu - istakla je Karleuša svojevremeno na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić