Nećete verovati! Evo zbog čega Petar Grašo ne skida naočare ni danju, a ni noću, ovo je razlog

Izvor: Kurir/Gloria, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Kako se ispostavilo, Petar Grašo naočare ne nosi samo kao modni dodatak!

Petar Grašo godinama slovi za jednog od najboljih vokala, a njegove pesme obožava publika širom regiona.

Osim po izvanrednom glasu, poznat je i po istančanom modnom ukusu, a poslednjih godina primetili smo da naočare za sunce ne skida ni leti ni zimi, a nosi ih čak i po mraku.

Foto: TV Pink Printscreen

Misterija naočara

Kako se ispostavilo, Petar Grašo naočare ne nosi samo kao modni dodatak, već za to ima poseban razlog.

Naime, pevač nosi dioptrijske naočare sa fotohromatskim sočivima koje se automatski prilagođavaju uslovima osvetljenja, a veoma su pogodne za osobe koje preferiraju spoj mode i funkcionalnosti.

Sočiva efikasno blokiraju UV zrake i mogu se značajno zatamniti, čak do 80 odsto, na otvorenom, pružajući zaštitu od odsjaja, pišu hrvatski mediji. Fotohromatska sočiva, poput onih koje preferira popularni pevač, nude praktično rešenje za osobe sa potrebom za korekcijom vida koje takođe žele praktičnost zaštitu od sunca.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Mogućnost bezbednog prelaska iz unutrašnjih u spoljne prostorije uz održavanje optimalnog vida je ključna prednost ovih specijalizovanih sočiva. Ove naočare, takođe, osiguravaju udobnost i jasnoću vida u različitim uslovima osvetljenja.

Iako po bontonu nije pristojno nositi naočare za sunce u zatvorenim prostorijama, Petar Grašo ima opravdanje jer ih nosi prvenstveno zbog vida.

Autor: Nikola Žugić

