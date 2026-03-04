Osetila sam se kao '99 godine, tri dana u karantinu: Ivana Maksimović se oglasila iz Dubaija, objavila fotku sa sinom pored Burdž Kalife (FOTO)

Ivana Maksimović se oglasila se iz Dubaija i zahvalila se svima na podršci!

Ona i njen suprug Danilo Anđušić zbog njegovog poslovnog angažmana nedavno su se preselili u UAE, a sada se oglasila povodom situacije koja se ne smiruje otkako su Amerika i Izrael napali Iran koji je uzvratio raketiranjem američkih vojnih baza na više lokacija među kojima su i Dubai i Abu Dabi.

Ivana Maksimović je, naime, na Instagramu objavila fotografiju sa sinom pored Burdž Kalife.

- Zahvalna sam onima koji su zvali, slali poruke i javljali se. Poslednjih nekoliko dana podsetilo nas je ko se moli, ko se pojavljuje - napisala je, a zatim u sledećoj objavi dodala:

Tri dana karatitina kod Teodore u kući. Osetila sam se kao 1999. godine, kada nismo znali šta će se desiti i imali smo sjajnu žurku sa prespavanjem. Ponosna sam na ovu zemlju i odbrambeni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata i način života koji pružaju svima koji žele da im se pridruže

Biljana Tipsarević: "Moja porodica je u Dubaiju"

I Biljana Tipsarević je progovorila o trenutno situaciju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Dubai… moj drugi dom. Posle moje voljene Srbije, nijedno mesto nas nije prigrlilo kao ovaj grad. Grad koji se uzdiže iz pustinje, a ipak je prepun topline. Mesto gde se nacije, religije i kulture ne sudaraju - već koegzistiraju. Gde se razlike ne plaše, već poštuju. Moje srce je tamo. Moja porodica je i dalje tamo. Tamo su i mnogi moji dragi prijatelji i cenjeni poslovni partneri. Dubai nije samo grad. To je utočište ambicije, sigurnosti i pripadnosti. Mesto koje te pogleda i kaže: ovde si dobrodošao. Želim da izrazim duboko poštovanje prema rukovodstvu Dubaija zbog njihove snage, prisebnosti i odgovornosti u suočavanju sa ovom novom realnošću - napisala je Biljana, a onda je nastavila:

- I iz dubine srca - zahvalnost Srbiji i našem predsedniku, koji je reagovao na najvišem mogućem nivou i obezbedio bezbedan povratak naših ljudi kući. Ono što je učinjeno za naše građane nikada neće biti zaboravljeno. Ovo su teški dani. Ali odbijam da verujem da je tama jača od svetlosti. Odbijam da verujem da će razaranje ikada nadvladati čovečnost. Nadam se da će ljudski razum i ljubav prema čovečanstvu na kraju prevladati nad impulsima koji nastavljaju da podstiču ovaj rat. Nadam se svetu u kojem nijedno dete ne pati, u kojem nijedna majka ne drhti od straha za svoju decu ili za čoveka kog šalje u rat. Možda to zvuči kao idealan svet koji još ne postoji — ali možda mu bar možemo prići makar za jedan korak. Ljubav prema čovečanstvu mora biti jača. Saosećanje mora biti glasnije. I mir mora pobediti. Čuvajmo jedni druge. Budimo ujedinjeni. Neka čovečnost pobedi. Fotografije koje delim nastale su pre samo nekoliko dana. Trenutno sam u Srbiji i veliko hvala svim mojim prijateljima i ljudima koji su mi se ovih dana javili - cenim to do Meseca i nazad, šaljem vam svima ljubav i zagrljaje.

Autor: Nikola Žugić