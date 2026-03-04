Ne razumem, što su zaglavljeni?! Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate u Srbiju zbog rata u Emiratima: Brate, samo platiš skuplju kartu...

Radiša Trajković Đani progovorio je o aktuelnostima na estradi, svom žiriranju u "Pinkovim zvezdama", ali i privatnom životu.

On je šokirao kada je rekao da kilažu održava tako što obroke menja alkoholom. Na samom početku razgovora Đani se osvrnuo na situaciju u kojoj su se našle njegove kolege koje borave na egzotičnim destinacijama sa kojih ne znaju kako da se vrate u Srbiju obzirom da su aviokompanije otkazale letove zbog ratnog stanja u Emiratima.

- Da se meni to desilo, ostao bih još dva meseca sigurno - kroz smeh je rekao i dodao:

- Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta.

Govoreći o putovanjima, Đani je rekao kada on planira jedno.

- Sutra putujem u Beč, jedan dan radim, jedan uživam. Iako mi je najlepše ovde, prija malo da se sklonim iz Beograda i iz gužve. Znam dosta ljudi i onda izađem iz kuće da kupim hleb, sretnem nekoga i vratim se uveče, a moji svi ostanu gladni - kroz smeh je rekao, a na pitanje da li se ikada pokajao što je postao deo estrade rekao je:

- Nisam se pokajao, ja volim da radim, ima tu dosta i normalnih ljudi.

O ishrani

Đani je rekao i kako je uspeo da smrša, a njegov odgovor je mnoge iznenadio.

- Teško je voditi računa, sreća što stalno putujem. Popiješ 10 piva, 15... Kada treba da biram između hrane i piva biram pivo. Ovako kada sam kod kuće ja po ceo dan jedem - rekao je i dodao da ne posti.

- Ne postim, postim samo Veliki petak i Badnje veče, da nisam pevač postio bih, ovako ne.

Autor: Nikola Žugić