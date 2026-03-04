AKTUELNO

Domaći

Trudna Dea raznežila sve! Zbog njene nove objave mnogi su se istopili: Muž je ljubi i drži za stomak: Nas troje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Kako smo prvi pisali, Pinkova voditeljka i zaštitno lice jutarnjeg programa, Dea Đurđević u drugom je stanju, a nedavno se i udala kod matičara, a sada je novom objavom sa suprugom raznežila svoje pratioce!

Dea Đurđević je, naime, nedavno izgovorila sudbonosno "DA" kod matičara suprugu Lazaru, a kako se nalazi u drugom stanju, ova vest obradovala je mnoge njene pratioce, ali i prijatelje i kolege.

Voditeljka jutarnjeg programa sada je objavila novu fotografiju sa suprugom, koji je zagrlio i ljubi je, a ujedno je i drži za stomak. Ova fotografija je, naime, usijala mreže, a mnoge je i raznežila.

- Nas troje - napisala je Dea u opisu fotografije, što je veoma jako odjeknulo mrežama.

Ekskluzivno za Pink.rs otkrila pol bebe - Dea i Lazar čekaju devojčicu

Pinkova voditeljka je pre 10 dana izgovorila sudbonosno "DA", a tom prilikom se oglasila za naš portal, te je tako progovorila o tajnom venčanju sa Lazarom, otkrivši pol bebe.

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli – mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima. - rekla je Dea i tom prilikom ekskluzivno za Pink.rs otkrila da nosi devojčicu.

Foto: Pink.rs, pixabay.com, privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

#Dea Đurđević

#Lazar

#Trudnoća

#suprug

#trudna voditeljka

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon 15 godina se sreli i ponovo zaljubili: Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete

Domaći

Pogledajte prve fotke sa venčanja Dee Đurđević! Njena kuma sve objavila, voditeljka blista u belom (FOTO)

Domaći

Prve fotke trudne Dee Đurđević: Drži se za stomačić, osmeh ne skida s lica! Blista kao nikad pre! (FOTO)

Domaći

DEA ĐURĐEVIĆ NE SKIDA OSMEH S LICA: Fotografija ispred Pinka privukla veliku pažnju, kolega je OVAKO ispratio na TRUDNIČKO (FOTO)

Domaći

Udala se Dea Đurđević! Trudna voditeljka izgovorila sudbonosno 'DA'

Domaći

Otkrivamo! Evo ko je Lazar, čovek kom je Dea Đurđević izgovorila sudbonosno DA