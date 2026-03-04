Trudna Dea raznežila sve! Zbog njene nove objave mnogi su se istopili: Muž je ljubi i drži za stomak: Nas troje (FOTO)

Kako smo prvi pisali, Pinkova voditeljka i zaštitno lice jutarnjeg programa, Dea Đurđević u drugom je stanju, a nedavno se i udala kod matičara, a sada je novom objavom sa suprugom raznežila svoje pratioce!

Dea Đurđević je, naime, nedavno izgovorila sudbonosno "DA" kod matičara suprugu Lazaru, a kako se nalazi u drugom stanju, ova vest obradovala je mnoge njene pratioce, ali i prijatelje i kolege.

Voditeljka jutarnjeg programa sada je objavila novu fotografiju sa suprugom, koji je zagrlio i ljubi je, a ujedno je i drži za stomak. Ova fotografija je, naime, usijala mreže, a mnoge je i raznežila.

- Nas troje - napisala je Dea u opisu fotografije, što je veoma jako odjeknulo mrežama.

Ekskluzivno za Pink.rs otkrila pol bebe - Dea i Lazar čekaju devojčicu

Pinkova voditeljka je pre 10 dana izgovorila sudbonosno "DA", a tom prilikom se oglasila za naš portal, te je tako progovorila o tajnom venčanju sa Lazarom, otkrivši pol bebe.

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli – mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima. - rekla je Dea i tom prilikom ekskluzivno za Pink.rs otkrila da nosi devojčicu.

Autor: Nikola Žugić