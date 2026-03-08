AKTUELNO

Nervirali su me Rada i Milan Stanković: Nemanja Stevanović nikad iskreniji, progovorio o takmičenju: Držao sam im predavanja!

Naš poznati pevač Nemanja Stevanović prisetio se perioda takmičenja u kom se proslavio, pa je tako otkrio šta mu je najviše smetalo kod kolega.

Nemanja Stevanović, naš poznati pevač, uživa u porodičnom životu sa suprugom Jelenom i njihovom ćerkicom, a selidba na obalu mora mu je i više nego prijala. Pevač je nedavno govorio o svom privatnom i poslovnom životu, te se prisetio početaka.

"Držao sam im predavanja"

Nemanja je svoju karijeru započeo u jednom muzičkom takmičenju, kada je bio nerazdvojan sa mnogim pevačima koji su bili deo sezone. Pevač je evocirao uspomene i priznao ko ga je najviše nervirao od kolega.

– Nervirali su me najviše Milan Stanković i Rada Manojlović iz razloga što su kasnili uvek. Samo iz tog razloga. I onda sam im par puta držao predavanja i menjalo se nekada verovatno i onda su oni uvek kasnili. Uvek. Mi spremni, čekamo, spremni na ono radimo, vrućina, žurimo, pada sa glava zato što oni nisu na vreme dolazili. Zbog toga su me nervirali - rekao je Nemanja za "full screen media".

Život na obali mora

Stevanović je govorio i o blagoslovu koji nudi život na moru. Kako je naveo, osim što mu se ispunila želja da život provede pored obale, kaže da je srećan i time što se bavi poslom koji se radi samo vikendom.

- Radnim danima sam slobodan tako da imam vremena za sebe, porodicu, plažu i sve što je potrebno. Privikle su se supruga u ćerka, najbitnije mi je bilo da se Maša uklopi. Ona je sve dobro prihvatila i u školi razred završila sa svim peticama - ponosno ističe Nemanja, te je se osvrnuo na novost, a to je da je kupio brod:

- Pecam pomalo, sada su velike vrućine pa nisam toliko čest. Sa jeseni će sve biti bolje, čekam i neki brod da mi dođe tako da ću imati svoje plovilo pa ću sve lagano - otkrio je nedavno Nemanja.

