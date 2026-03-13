ĆERKA IVANE PETERS SE PRESELILA IZ SRBIJE! Spakovala kofere i otišla u Zlatni grad na studije: Uhvatim se za srce kada me pita šta ako se ne vrati

Naša pevačica Ivana Peters otkrila je da je njena naslednica Sara odlučila da studira van Srbije i da je trenutno otišla u Prag gde će steći diplomu i zvanje.

Ivana Peters ne krije da joj je teško što je njena ćerka prošle jeseni napustila dom, ali i da se ponosi što je tako zrela i samostalna.

- Pre par dana sam, na aplikaciji za skidanje kilograma, odgovarala na seriju pitanja. Počelo je od pitanja da li ste vegetarijanac, da li trenirate, koliko imate godina, a onda se došlo do pitanja da li imate prazno gnezdo u kući. Baš tako se osećam, mada sam se spremala za to dok je išla u srednju školu. Njen mentalni sklop je prilično jak, pa verujem da će sve biti ok, a utisku doprinose i izbor grada i fakulteta. Mnogo mi nedostaje, ali u mislima sebe stavljam u njenu poziciju - rekla je Ivana, pa dodala:

- Srećna sam što je s tako malo godina otišla iz svog dvorišta i živi u nekom drugom gradu. Kad mi kaže: "Mama, a šta ako se ne vratim u Beograd?", odmah stavim ruku na srce, a onda pomislim: Šta i ako se to desi, odlaziću ja kod nje, važno je da bude srećna. Bitno je da radi ono što želi i da bude zadovoljna.

Kako kaže, njena naslednica je toliko zrela da po stavovima i razmišljanju niko ne bi rekao da joj je tek 19 godina.

- Kada sam imala devetnaest godina, u glavi sam bila osnovna škola. Zaista sam bila dete, a ona je čovek, Ne znam kako smo je napravili tako pametnu, ali ima mudrost svojstvenu ljudima koji su znatno stariji od nje. Devetnaest joj je godina, a već dugo mi daje veoma korisne savete. Znam da roditelji obično dižu svoju decu u nebesa, ali me njeno razmišljanje oduvek fasciniralo. Kad se dvoumim oko nekih odluka, pre no što presečem, u potpunosti mogu da se oslonim na njeno viđenje - rekla je Ivana za Story.

"Često plačem"

Ivana je priznala i da često ume da zaplače.

- Ovo mi je bila jako stresna i turbulentna godina. U jednom periodu nisam ni želela da radim ništa. Plačem i to je jako dobro, osećam se lakše kada se isplačem, mislim da češće treba plakati.

Kaže da voli da dobija komplimente.

- Lav sam u horoskopu i meni bi to trebalo da prija i da me puni energijom. Ne bi mi palo na pamet da se bavim ovim poslom da ne volim pažnju, ali u drugoj polovini života volim malo više da se povučem. Ne volim da se laktam, ali pohvala mi prija naravno.

Autor: Nikola Žugić