Daj Bože da se vratimo kući: Naš pevač morao da produži odmor zbog rata na Bliskom istoku, a evo šta radi sa ćerkom daleko od Srbije (FOTO)

Poznati pevač Dado Polumenta je sa trudnom ženom Ivonom i decom na Maldivima, a usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali, pa su otkrili da su kupili nove karte i da će se uskoro drugom rutom vratiti u srpsku prestonicu.

Ivona Polumenta je na Instagramu sad pokazala kako provodi vreme sa Dadom i njihovom ćerkom, te objavila fotografiju punu ljubavi. Na slici vidimo Dada kako ljubi naslednicu tokom vožnje među palmama, dok je Ivoni očigledno bilo puno srce zbog prizora, pa je isti poželela da pokaže svima.

Dado je vrlo brzo istu sliku okačio na svoj profil na Instagramu.

Ivona Polumenta je, podsetimo, otkrila da su kupili nove karte i da će se drugom rutom vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta i dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi.

Ivona pisala: "Svi letovi su otkazani"

Ivona Polumenta je, pre gorepomenute objave, pisala sledeće:

- Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Videćemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući.

Autor: Nikola Žugić