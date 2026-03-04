AKTUELNO

SVI GLEDAJU KOLIKO SU PORASLI! Veljko Ražnatović pokazao sinove: Željko, Krstan i Isaija u istim autfitima, jedan detalj posebno privukao pažnju

Naš bokser Veljko Ražnatović nedavno se preselio u Rusiju gde se posvetio treninzima i bokserskoj karijeri, a razdvojenost od porodice mu teško pada!

Cecin sin, Veljko, je sada na Instagramu podelio fotografiju sinova i sve raznežio prizorom. Željko, Krstan i Isaija su nakon završenog treninga pozirali u plavim bademantilima sa kapuljačama na glavi, a na nogama su nosili gumene papuče.

- Tigrova krv - napisao je Veljko Ražnatović, a mnogima je posebno simpatično to što je najstariji sin Željko stao u gard, te su mnogi komentarisali da će krenuti tatinim stopama.

Ovu fotku potom su objavili i ostali članovi porodice.

Ceca je uz fotografiju unuka napisala: "Velika ljubav", dok je Anastasija Ražnatović dodala: "Dečaci tetkini najlepši".

