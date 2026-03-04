AKTUELNO

Domaći

KREVETAC JE STIGAO: Edita Aradinović pokazala čime se bavi tokom trudničkih dana, objavila fotografije iz doma (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Edita Aradinović još malo ulazi u šesti mesec trudnoće, a sada je pokazala i kako provodi dane i ko joj zaokupira najveću pažnju.

Ona je objavila slike svojih kućnih ljubimaca, pa pokazala šta kupuje ovih dana. Edita ima pse koji žive sa njom, a sada je odlučila da njihov životni prostor oplemeni prostorom u kojem će spavati. Ona je kupila dva šatora u kojima će njeni ljubimci odmarati.

"Krevetac za bebu je stigao", napisala je ona u opisu fotografije na kojoj se vidi šator. Odmah nakon toga postavila je fotografiju psa i napisala: "Beba".

Ona je zatim otkrila da uživa u njihovom društvu, pa pokazala da sa njima redovno ide u šetnje.

Foto: Instagram.com

Edita: "Dobijam kritike od oca mog deteta"

Kako je dodala, dobila je kritike od bivšeg dečka, tačnije oca njene buduće ćerke, Nenada, zbog objavljivanja snimka sa ultrazvuka.

- Dobila sam kritike od Nenada, oca deteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam - rekla je pevačica, pa otkrila u kakvom su odnosu njih dvoje:

- Nema šta, mi smo u sjajnim odnosima, samo nismo emotivni partneri. Nije do mene, to je zajednička odluka, mi smo u strava i top odnosima. To su neke stvari koje bih ja ostavila privatno za sebe. Od svega se pravi senzacija. Ja bih najviše na svetu volela da imam brak kao Žika i Jelena iz Zane - rekla je Edita u emisiji Amidži šou.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#Beba

#Edita Aradinović

#Psi

#Trudnoća

#krevetac

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Pogledajte kakva je mačka Edita Aradinović! U četvrtom mesecu trudnoće ostavila dečka, a stomak krije kao zmija noge (PAPARACO)

Domaći

SAMO JOŠ VODU U KOLENIMA NEMAM! Oglasila se trudna Edita Aradinović: Evo kako provodi dane u drugom stanju i kako izgleda (FOTO)

Domaći

EDITA POKAZALA BEBU NA ULTRAZVUKU! Pevačica u petom mesecu trudnoće: Buba moja nasmejana! (FOTO)

Domaći

Trudna Edita Aradinović: Pevačica van sebe od sreće

Domaći

GRUDI U KUPAĆEM U PRVOM PLANU! Za nju nema zime, objavila fotke sa plaže: Vrelo izdanje Edite Aradinović ostavlja bez daha (FOTO)

Domaći

GASIM SE, SAD MI TREBA MIR: Edita Aradinović progovorila o trudnoći, pa donela važnu odluku: Zabranila da se jedna stvar komentariše!