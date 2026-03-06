AKTUELNO

Plašim se, nisam otišla da vidim šta se...Nada Topčagić strahuje za svoj život: Marinko Rokvić, Sale, pa ja, ne znam...

Izvor: kurir/informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj svejedno!

Nada Topčagić otkrila je da se plaši da će nakon kolege Marinka Rokvića i Saše Popovića, ona sledeća napustiti ovaj svet.

"Da je ne budem sledeća"

Jednom prilikom je rekla da i dalje nije svesna da estradnog maga više nema.

- Ne mogu da shvatim da Saše nema. A znaš što se plašim? Sad ću vam iskreno reći, da ne budem ja treća. Marinko Rokvić, Saša, pa ja, ne znam - rekla je Nada.

Foto: TV Pink Printscreen

Zajedničko gostovanje

U jednoj emisiji su, svojevremeno, gostovali svo troje zajedno, zbog čega je Nada posumnjala da je ona sledeća.

- Plašim se toga ne znam, da ne odemo svi zajedno. Baš se plašim - bila je iskrena pevačica.

Ne ide kod lekara

Uprkos strahu za život, Nada je priznala da ne ide kod lekara.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Jednom prilikom je rekla da i dalje nije svesna da estradnog maga više nema!

- Ne. Išla sam pre godinu dana na gastroskopiju, kolnoskopiju i nisam otišla da uzmem rezultate, plašim se šta će mi reći, nisam otišla da vidim šta se dešava sa mnom - kaže Nada za "Srbija Showbizz".

