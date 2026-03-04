Zakazao sam svadbu, bolje što... Brat Pelin razočaran nakon debakla u finalu PZE, progovorio i o članovima žirija

Poznati influenser Stefan Papić, poznatiji kao Brat Pelin izazvao je veliku pažnju javnosti svojim učešćem na ovogodišnjem muzičkom takmičenju “PZE 2026“.

Srbiju će ove godine na "Evroviziji" u Beču predstavljati metal bend “Lavina“, koji su dobili i najveći broj glasova publike, a odmah iza njih našao se Brat Pelin. Upravo na njegov plasman uticao je stručni žiri koji mu nije dao zavidne ocene, a Stefan je sada progovorio o muzičkom takmičenju, članovima žirija, ali i planovima nakon “Pesme za Evroviziju“.

- Sada me je sve stiglo što sam radio prethodna tri meseca. Adrenalin opada i sada moram da nađem novu zanimaciju. Zahvaljujem se svima koji mi pišu da su glasali za mene i plakali. Polako sumiramo utiske, ubrzo idemo na odmor, a onda sledi novi projekat – rekao je Stefan i dodao da je nakon finala izašao dosta razočaran:

Došao sam sa željom da pobedim, ne iz nekog hira, nego sam otišao tamo da pobedim, ali nažalost to se nije desilo i samo sam zbog toga razočaran. Prethodna dva dana mi ljudi iz najbliže okoline govore kako će momcima iz benda “Lavina“ više značiti ta pobeda i slažem se sa tim i želim im puno sreće i uspeha, a meni možda i ne treba, jer bi mi se pretvorio i profil na mrežama u “evrovizijski“, a to nećemo. Pažnja oko mene se svakako digla i nadam se da će nastaviti da ide u tom smeru. Sve je jasno sa obzirom da sam bio drugi po glasovima publike, stvarno dobijam puno podrške, ali to veče je bilo mnogo teško i ja sam se najviše razočarao, mešala mi se i sreća i tuga i bio sam labilan i trebalo mi je vremena da dođem sebi.

Dan nakon finala “Pesme za Evroviziju“ poslao je poruku podrške ovogodišnjim predstavnicima.

- Čestitao sam im kad je sve prespavalo. Mi smo odmah to veče pravili gubitničku žurku i ujutru sam im odmah čestitao. Oni su zaslužili i mislim da će nas predstaviti u odličnom svetlu, jer su oni divni momci. Odmah su mi se i zahvalili i rekli da smo im mi ulepšali “PZE“ projekat i stvarno mislim da jesmo, jer smo se mi svi tamo jako zezali - otkrio je Pelin, a onda se osvrnuo i na stručni žiri koji mu nije dao zavidne ocene, ali tužba koju su pominjali neki takmičari, od strane njega neće nikome doći.

Najveći stres nam je bio u finalu kada je krenuo žiri i kada smo dobili prvu trojku, jer smo mi u polufinalu dobijali visoke ocene. Znam sam da neće dobro da se završi. Neću tužiti ni “RTS“, ni žiri, jer imaju oni svoje razloge. Neću da izađem ogorčen, jer je ovo jedno prelepo iskustvo i samo mi je krivo što se završilo. Ne znam ko je birao žiri, ali kad sam se prijavio za ovo pitao sam se ko može da bude žiri koji će odlučivati o mojoj sudbini, ali sam bio spreman na bilo koga. Nebitno je da li se slažem sa njihovim odlukama, razočaran sam, ali možda oni imaju svoje razloge, ko sam ja sad da sudim. Imam svoje teorije, ali ću njih ostaviti za sebe.

“ZAKAZAO SAM SVADBU, BOLJE ŠTO NE IDEMO NA EVROVIZIJU“

Često je isticao da je pesma “Fräulein“ za njega jako emotivna, a sada otkriva da nakon nastupa u kom je prikazao svadbu, planira istu i u privatnom životu.

- Pesma je posvećena mojoj verenici, koja je bila na bini sa nama samo što je bila nevidljiva. Mi smo moju buduću svadbu preneli na binu i pesma je posvećena isključivo tome. Svadba je zakazana, jednu smo obavili na bini, a druga je zakazana za leto. Imamo peripetija oko datuma, jer smo kasno uzeli da zakazujemo. Bolje što ne idem, trebalo bi da se sprema i jedno i drugo tako da ko zna zašto je sve ovo dobro – sa osmehom priča on i dodaje da bi voleo da mu na svadbi zapeva i najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović koja mu je bila velika podrška tokom takmičenja.

Možda je i vidimo na toj mojoj svadbi. Ona je jedna legendica i zahvalio sam joj se preko Instagrama. Posle prvog polufinala bio sam u fazonu “Ceca nas je podelila“ i čuli smo se nakon toga, a treba i da se upoznamo. Jako mi je drago što se taj momenat desio i to je jako lepo.

Autor: Nikola Žugić