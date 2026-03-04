AKTUELNO

Domaći

Sloba i Jelena napustili rizort na Maldivima! Stigli u Sutomore, pa otkrili: 7 sati kasnije su nas dovezli na aerodrom, tamo sve zaudara na urin

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović su sa decom neko vreme boravili na Maldivima.

Ovaj bračni par sa decom uspeo je da pronađe povratni let sa Maldiva, te će tako uskoro krenuti i za Srbiju. Jelena Radanović je, naime, pokazala gde se nalaze nakon što su napustili luksuzan rizort na Maldivima u kom su boravili prethodnih dana.

pročitajte još

Sloba Radanović objavio poruke koje je dobio jer zbog rata ne može da se vrati u Srbiju: Zinulo vam d*pe da...

- Sa fensi rizorta smo stigli u Sutomore. 7 sati kasnije su nas dovezli na aerodrom. Tamo je milion ljudi i zaudara sve na urin. Život je zabavan, napisala je Jelena Radanović.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, letovi preko Dubaija su otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora, a kako saznajemo, osmoro Srba je uspelo da pronađe let za Srbiju, a među njima su pevač Sloba Radanović, njegova supruga Jelena i njihova deca.

pročitajte još

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Bili zabrinuti zbog povratka

Inače, Jelena se ranije javno oglasila i otkrila da je zabrinuta kako će se vratiti u Srbiju, a Sloba je sada na svom profilu na Instagramu objavio kakve poruke dobija.

Foto: Instagram.com

"Bilo je najavljeno da će napasti Irak, gluperde jedne, tada se ne ide nikuda, ali vama zinulo du** da se dokažete, je**** vas Maldivi. Sad uživajte sa tri deteta kad geografiju ne znate, a posebno ona tvoja žena izoperisana" - napisala je izvesna žena, a onda joj je Sloba odgovorio:

"Gospođo, napadnut je Iran, a ne Irak" - napisao je Sloba Radanović.

Autor: Nikola Žugić

#Aerodrom

#Jelena Radanović

#Maldivi

#Sloba Radanović

#pevač

#situacija u Dubaiju

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

'NIKADA NISAM SAM JER STE VI TU' Sloba Radanović objavio porodičnu fotku sa zimovanja i poruku o kojoj se priča

Domaći

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Domaći

Sloba i Jelena se opustili na odmoru: Ona u toplesu, on uživa u pogledu (FOTO)

Domaći

Naš pevač pazario penthaus u Budvi: Na krovu bazen i ogromna terasa, pogledajte u kakvom luksuzu se folker baškari (VIDEO)

Domaći

SLOBA I JELENA MENJAJU KUĆU OD PODA DO PLAFONA! Na renoviranje pukli 50.000 evra, komšije otkrile SVE DETALJE!

Domaći

Dok Sloba peva, mali Damjan svira za njega: Privatan snimak Radanovića oduševio sve, mreže gore zbog ovoga (FOTO)