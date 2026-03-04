Zaspiš i siguran si da sutra dočekati nećeš: Vedrana Rudan o danima na onkologiji: Bolesne smo, očajne i nesrećne!

Poznata književnica Vedrana Rudan već više od godinu i po dana bije najtežu životnu bitku sa retkim oblikom kancera žučnih kanalića.

Kroz svoje emotivne kolumne, Vedrana redovno izveštava javnost o paklu kroz koji prolazi, a u najnovijem obraćanju podelila je potresno svedočenje sa odeljenja onkologije.

Iako se u novom tekstu dotiče rođendana jedne medicinske sestre, u prvom planu je narušeno zdravlje Vedrane Rudan, surova realnost teških bolesnika i neizvesnost sa kojom se svakodnevno bude. U najnovijem obraćanju na mrežama, književnica je ogolila dušu i opisala kako izgleda njen "običan život" u bolničkom krevetu.

- Sigurna sam da svi vi zdravi nimalo ne zavidite nama na onkologiji koji ovde živimo iako o našem životu ne znate ništa. Običan je to život. Uveče zaspiš i često si debelo siguran da idući dan dočekati nećeš. Pa se zlobno tešiš, možda neće ni zdravi.

Bura duva, čupa drveće iz zemlje, što ako zdravome odvali glavu? Ma, za******m se. Nije zloba ono što nas drži na životu. Mi, za razliku od vas koji i ne znate gde je rečka Onkologija, poznajemo sestru Ingrid. Da smo zdravi ne bismo znali što su toplina, čovečnost, osmeh žene koja deli tvoju sudbinu ali govori o drugim stvarima.

O psićima, unucima, kćeri, lepoti života, šetnjama po Krimeji i pušenju na balkonu noći o ponoći kad misli da je samo mesec gleda. Ingrid, i bolesne smo i očajne i nesretne i sretne jer te imamo. Što bismo mi bez tebe? Srećan rođendan - napisala je ona ženi koja se svakodnevno brine o njoj.

"Kosti su mu osute metastazama"

Podsetimo, književnica u svojim tekstovima detaljno opisuje kroz kakve muke prolazi, a nedavno je priznala da su joj "kosti osute metastazama" i da je svaka od njih u njoj "vrištala na svoj način". U svojim ranijim kolumnama često je isticala upravo herojsku ulogu medicinskih sestara koje brišu granice očaja i koje su jedina bića koja bolesnike, makar po njenom mišljenju, "drže na besmislenom životu".

Iako hrabro nosi teret teške dijagnoze i trpi hemoterapije, Vedrana je nedavno priznala da prvi put u životu oseća neopisiv strah – ne od same smrti, već od toga da će umreti u teškim bolovima. Uz pomoć empatičnih medicinskih radnica koje paze na obolele i gase "plamen koji ždere dušu i telo", književnica nastavlja svoju mučnu borbu

Autor: Nikola Žugić