Gde je nestala Jelena Bin Drai?! Najbogatija Srpkinja živi u Dubaiju, a od početka sukoba se nije oglašavala

Otkako je počeo rat na Bliskom istoku, brojne domaće javne ličnosti oglasile su se tim povodom, a neki su se u trenutku napada zatekli na tom području.

Ipak, naša najpoznatija i najbogatija Srpkinja koja živi u Dubaiju, Jelena Bin Drai, ovim povodom se nije javno oglašavala.

Bivša Mis Jugoslavije i jedna od najbogatijih Srpkinja, preduzetnica Jelena Bin Drai, već 15 godina živi u Dubaiju, gde se i udala za biznismena i milijardera Said Bin Draija, nije ni reč napisala o napadu na grad u kom živi.

Na Instagram profilu Jelene Bin Drai pre tri dana objavljen je video sa njene klinike, gde govori o benefitima tretmana specijalnim aparatom. Ipak, ni u objavama, ni u storijima nema osvrta na aktuelne sukobe na Bliskom istoku i bezbednosnu situaciju u zemlji.

Podsetimo, Jelena bin Drai je zahvaljujući udaji za milionera postala jedna od najbogatijih Srpkinja u svetu. Iako je godinama unazad živela povučenijim životom, nedavno je prvi put progovorila o svom braku i porodici, te je tako otkrila da su njeno četvoro dece muslimani, ali da ona nije menjala veru.

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena Bin Drai u jednom podkastu.

